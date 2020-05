Ouders houden kinderen thuis van school: 'Het voelt als je kinderen dumpen'

'Je hoort zoveel verschillende verhalen en mijn kinderen zijn geen proefkonijnen,' stelt Monique Bunt Steinfelder uit Nieuwe Pekela.

Ze is moeder van Daylano (4) en Denisha (9). Haar zoontje heeft longproblemen; reden om extra voorzichtig te zijn. 'Toen we hoorden dat de scholen open gingen, kwam de spanning en angst: wat als hij het krijgt?'

Astma en bronchitis

Jessica Weering uit Ter Apel heeft dezelfde gevoelens. Haar zoontje Jarno (5) heeft astma en bronchitis. 'Als een kind in zijn klas een griepje heeft dan heeft hij het drie dagen later ook. Hij is gewoon heel vatbaar.'

Daarbij maken de coronaregels het niet makkelijker. Jarno moet elke twee uur een pufje in verband met zijn longproblemen. De juffen mogen hem daar niet bij helpen, omdat die afstand moeten houden. 'En ik mag niet op school komen.'

Niet prettig

De medische problemen zijn een belangrijke, maar zeker niet de enige reden om hun kinderen thuis te houden. Beide moeders vinden school niet goed voelen, nu alles daar zo anders gaat dan normaal.

Ik ga mijn kind van vier die nog niet gewend is niet bij het hek afzetten Monique Bunt Steinfelder

Monique Bunt Steinfelder: 'Daylano was net drie keer naar school geweest toen corona kwam. Ik ga mijn kind van vier die nog niet gewend is niet bij het hek afzetten. Dat voelt als je kind dumpen.'

Ze klinkt boos als ze praat over de regel dat leerkrachten altijd afstand moeten houden. 'Als je kind een ongelukje heeft of valt dan word je gebeld dat je je kind moet ophalen. Dan moet je alsnog bij huis weg en al die tijd is je kind ontroostbaar. En dan moet ik hem bij het hek weghalen zeker, met een natte broek bijvoorbeeld.'

Daylano en Denisha. (Foto: Eigen foto)

Jessica Weering: 'Als hij zijn schoentjes niet zelf aan kan doen, moet hij al naar huis. Jarno is vijf jaar, dus hij heeft soms gewoon nog wat hulp nodig. Ik snap niet waarom ze op de kinderopvang kindjes wel mogen aanraken en op school niet. In de groepen 1/2 vind ik het onmogelijk.'

Hele schooljaar thuis

Beide moeders hebben besloten hun kinderen het hele schooljaar thuis te houden. Jessica Weering: 'We hebben overlegd met de juf en de directrice. Jarno doet volgend jaar toch groep 2 nog een keer, dus het heeft geen effect voor groep 3.'

Ook Daylano (4) en Denisha (9) gaan pas volgend schooljaar weer. Moeder Monique Bunt Steinfelder: 'Ik kan wel zeggen tegen mijn dochter: jij moet wel want je kan jezelf redden, maar dat gaat tegen mijn principes in. De school reageerde heel begripvol; we krijgen weektaken voor thuis.'

Thuis veiliger

Denisha zelf had wel zin om haar vriendinnetjes te zien, maar wil toch liever thuisblijven. 'Ze voelt zich thuis veiliger en wil ook niet dat haar broertje ziek wordt door haar.'

De moeders zijn wel bezorgd over de toekomst, want hoe is het na de zomervakantie met corona gesteld? Jessica Weering: 'Het moet niet zo zijn dat hij een heel jaar bij huis is natuurlijk...'

