Geen regen, wel zandstormen: 'Het blijft echt droog'

Door het uitblijven van neerslag dit voorjaar - alleen vandaag en morgen is er een overtrekkend 'stoevertje' - is het kurkdroog op de Groningse landerijen. Ook in de rest van de week wordt vooralsnog weinig tot geen regen voorspeld.

Zandstorm

Op sommige plekken stuift het flink en met de harde noordoostenwind wordt het overdag donker door een opstekende zandstorm.

Dinkla, met name boerend op de zandgronden van Westerwolde, heeft zelf dus voor het eerst een beregeningsinstallatie aangeschaft. Maar hij trekt ook allerlei 'trucs' uit de kast om bijvoorbeeld het stuiven tegen te gaan.

Vooral niet ploegen

'Vooral niet ploegen. Daarnaast zaaien we zomergerst in tussen de bieten en de aardappels. Die gerst spuiten we later weer dood. Ook strooien we vaste mest uit. Dat werkt ook prima tegen het stuiven.'

Zandstormen door de droogte (Foto: Facebook Jans Meijer)

Door de droogte is de groei van de gewassen erg wisselend. 'De aardappels en bieten gaan nog wel. Die zitten nog maar net in de grond. Maar bijvoorbeeld de uien en tarwe hebben wel te lijden.'

In de uien grote verschillen

Dat constateert ook landbouwer Peter Anema uit Middelstum op de kleigrond van het Hogeland. 'Hier zie je in de uien grote verschillen. Met name op de zwaardere kleigrond. Uien die al lang op zijn opgekomen, maar ook die dat nu pas doen, maar je hebt ook hele stukken waar nog geen ui groeit.'

De bruinrot komt om de hoek kijken en dat wil je absoluut niet Peter Anema - landbouwer uit Middelstum

Met de bieten en tarwe gaat het ook nog wel redelijk in het noordwesten van de provincie. Anema verbouwt zelf grotendeels pootaardappelen en mag die niet beregenen. 'Dan komt de bruinrot om de hoek kijken en dat wil je absoluut niet.'

Extra water aangevoerd

De waterschappen zien ondertussen wel steeds meer aanvragen van boeren met andere gewassen om te mogen beregenen. 'We zien momenteel in ons gebied een neerslagtekort van zo'n 100 millimeter' vertelt Jeannette Bolhuis van Hunze en Aa's.

'Wij pompen momenteel via Dorkwerd nog weer extra water naar ons gebied vanuit het IJsselmeer. Dat hebben we ten opzichte van vorige week verdubbeld'.

Ook ziet Bolhuis dat de grondwaterstand nog wel redelijk op peil is maar dat die ook langzamerhand begint te dalen.

Er is nog wel wat marge

Ook bij waterschap Noorderzijlvest zien ze het aantal beregeningsaanvragen van boeren stijgen en wordt er meer water aangevoerd.

'Qua wateraanvoer hebben we nog wel wat marge. We kunnen maximaal 24 kuub water per seconde aanvoeren. We zitten nog niet op de helft', vertelt woordvoerder Géanne Kremer.

Dat het de laatste jaren anders boeren is, is waar Pieter Dinkla - landbouwer uit Bellingwolde

De aanhoudende droogte noopt boer Dinkla tot creatief omgaan met de omstandigheden in Westerwolde. 'Ik zie het meer als een uitdaging. Maar dat het de laatste jaren anders boeren is, is waar.'

'Er is al wel schade hier op het Hogeland, maar ik maak me nu nog niet zulke grote zorgen en wil ook niet overkomen als weer zo'n klagende boer', meent Peter Anema.

Het blijft droog

Weervrouw Harma Boer, nog nahijgend van een flinke fietstocht tegen de wind in, ziet de regen voorlopig nog niet komen.

'Vandaag en morgen kans op een buitje her en der in de provincie maar meer dan een paar millimeter zal het niet zijn', vertelt ze. 'De rest van de week blijft het droog en tot zeker 24 mei zie ik geen regen van betekenis. Nee, het blijft droog, echt droog...'

