Verdachten windmolenterreur weer voor de rechter

Het gaat deze keer om een regiezitting. De twee zijn op vrije voeten. Tijdens deze zitting wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld, maar kunnen de advocaten van beide verdachten onderzoekswensen indienen.

Omgevingsonderzoek

Dat kan bijvoorbeeld gaan om het horen van getuigen of het doen van omgevingsonderzoek. ‘Ik weet niet waar mijn advocaat om gevraagd heeft’, laat Jan Nieboer weten.

Nieboer uit Tweede Exloërmond en H. uit Meeden worden verdacht van betrokkenheid bij verzet tegen de bouw van twee windmolenparken in Groningen en Drenthe. Omwonenden vrezen waardedaling van huizen, horizonvervuiling en geluidshinder. Bezwaarprocedures hebben tot nu toe niks uitgehaald.

Criminele vormen

Het verzet tegen de windmolens nam criminele vormen aan: ondernemers en politici die betrokken zijn bij de bouw van de parken kregen dreigbrieven. Het tweetal werd ook verdacht van het dumpen van asbest op verschillende plekken, maar die verdenking trok het Openbaar Ministerie (OM) later in. Er zou onvoldoende bewijs voor zijn.

Vorig jaar juni werden drie mensen opgepakt voor deze feiten. Jan Nieboer, voorzitter van de actiegroep Platform Storm en woordvoerder van Stichting Tegenwind was een van hen. Hij kwam in juli vrij.

Dreigbrieven

Tweede verdachte is Jan H. , die in het verleden actief was als woordvoerder van actiegroep Storm Meeden. Hij kwam in december op vrije voeten, omdat het onderzoek vertraging had opgelopen. De derde verdachte is Johnny R. uit Nieuw-Buinen. Hij heeft een drukkerij en zou meegeholpen hebben bij het versturen van de dreigbrieven. Hij werd al snel weer vrijgelaten.

Jan Nieboer is aanwezig bij de zitting. Hij zei eerder niet onder de indruk te zijn van het duizend pagina’s tellende dossier. ‘Ik ben me niet bewust van strafbare feiten’, benadrukt hij nogmaals.

Jan Nieboer en Jan H.

In de artikelen over de verdachten van windmolenterreur noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Dat roept wellicht vragen op. Verdachte Jan Nieboer wordt wel met zijn volledige naam genoemd, omdat Nieboer tot voor kort nog altijd de voorman was van actiegroep Platform Storm. In die rol trad hij geregeld op in de media.

Medeverdachte Jan H. was in het verleden actief als woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, maar dat was hij al geruime tijd niet meer.

