Hoe gaan Groninger zwembaden om met heropening?

Kinderen mochten vanaf 29 april al in buitenbaden zwemmen, maar vanaf maandag mogen alle zwembaden open. Ook voor de oudere jeugd en volwassenen. Een aantal Groninger zwembaden vertelt hoe dat er in de praktijk uit komt te zien.

Het overdekte zwembad De Beemden in Bedum en openluchtzwembad De Hoge Vier in Winsum vallen onder dezelfde stichting en streven er naar om op 1 juni weer open te gaan. Waarom niet vandaag al? Dat mag toch?

'Omdat de protocollen, met daarin alle richtlijnen, pas vanaf vrijdag bekend zijn. Die moeten we volledig toepassen op onze organisatie. Daarna moet het nog goedgekeurd worden door de Veiligheidsregio', zegt bedrijfsleider Gert Huisman. '1 juni is daarom de streefdatum.'

Er wordt op andere manier gezwommen dan we gewend zijn Gert Huisman - bedrijfsleider zwembad Bedum

Ook de zwemlessen gaan dan pas beginnen. Huisman waarschuwt: 'Er gaat op een andere manier gezwommen worden dan we gewend zijn. Het recreatieve zwemmen zit er nog niet in.'

Baan reserveren

Huisman schetst de situatie voor volwassenen die toch willen zwemmen: 'Je kunt straks op naam een baan reserveren, voor een half uurtje of een uurtje.'

'Je komt langs op het afgesproken tijdstip', vervolgt de bedrijfsleider. 'Je hebt je zwemkleding thuis al aangetrokken. Je betaalt, je zwemt een half uurtje, je kleedt je snel om en je gaat weer weg.'

De Beemden kan, met de anderhalvemeterregels, ongeveer twintig mensen tegelijk in het zwembad laten. De Hoge Vier in Winsum heeft met zes banen twee banen meer dan Bedum, en kan daarom 25-30 mensen tegelijk laten zwemmen. De groepsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld aquajoggen, wil De Beemden pas per 1 juli gaan starten. 'Die groepen zijn veel te groot, dat kan nu niet meer.'

Het was een grote verrassing Marcel Dieterman - manager Kardinge

Ook de zwembaden in de gemeente Groningen denken na over zo'n reserveringssysteem, zegt locatiemanager Marcel Dieterman van onder andere Kardinge en De Papiermolen. 'Voor de rest zijn we nu in overleg over hoe we, met die richtlijnen erbij, alles vorm kunnen geven. Het was een grote verrassing toen we vorige week hoorden dat we 11 mei weer open mochten.'

Dieterman weet nog niet wanneer hij uitsluitsel kan geven over de gezamenlijke aanpak van de zwembaden in de gemeente Groningen. Ook de zwembaden in Ten Boer en Haren horen daar bij. 'Mogelijk weten we morgen meer.'

Wat Dieterman wel weet is dat de douches bijvoorbeeld niet open mogen, net als de catering. Ook in Bedum en Winsum is dat het geval. 'Dat staat ook in de protocollen', zegt bedrijfsleider Huisman.

Thuis al zwemkleding aan

'Voor de rest hebben onze badgasten straks te maken met bestickerde looproutes, bordjes, en lijnen. Personeel moet aan alle hygiënemaatregelen voldoen. De kleedkamers zijn wel beschikbaar en mogelijk mogen we ook de kleedruimtes van de sporthal in Bedum gebruiken, maar we roepen iedereen op de zwemkleding thuis al aan te doen.'

Iedereen is vanaf 1 juni weer welkom in Bedum en Winsum, zegt Huisman. Ook ouderen, die tot de risicogroep behoren? 'Ja, ook zij mogen komen. We gaan niet, zoals bij de kappers, vooraf een gezondheidscheck doen. In het protocol van de zwembadbranche staat daar ook niks over. We gaan er vanuit dat je thuisblijft als je klachten hebt, zowel jong als oud.'

In Vlagtwedde kan 't weer

In het zwembad in Parc Emslandermeer in Vlagtwedde wordt al wel weer gezwommen, zegt exploitant Henny de Groot blij. 'Om negen uur vanochtend hadden we de eerste zwemmers binnen.'

Het is snel gegaan voor De Groot: 'We waren al vroeg voorbereid, daarom kunnen we nu zo snel aan de slag. Een pluim voor de gemeente Westerwolde, die ons direct vrijdag toestemming gaf om los te gaan.'

Als iets niet goed loopt, passen we het direct aan Henny de Groot - zwembad Vlagtwedde

De Groot heeft de zwemlessen hervat, maar ook het baantjeszwemmen en zelfs de groepsactiviteiten, zoals aquajoggen. 'Uiteraard met alle regels in acht nemend. Ons personeel heeft hesjes aan, er is veel met plastic afgeschermd, zoals bijvoorbeeld de kassa. Looproutes zijn met stickers duidelijk gemaakt.'

'Tot nu toe gaat het perfect', zegt ze opgetogen. 'Maar als we er achter komen dat iets niet goed loopt, passen we het direct aan. Veiligheid is het belangrijkste.'

Gezondheidscheck?

Ook De Groot doet geen gezondheidscheck bij mensen die willen komen. 'Ben je ziek, heb je koorts, blijf dan thuis. De verantwoording ligt ook bij mensen zelf. Vanochtend merkte je bijvoorbeeld bij de fifty-fitgroep dat er maar twee mensen kwamen. Mensen moeten ook weer durven. Maar er kwamen ruim tien mensen die een baan hadden gereserveerd.'

Tien mensen ontslag. Er zijn wel wat tranen gevloeid Henny de Groot - zwembad Vlagtwedde

Niet alleen voor de zwemlustigen is het goed dat in Vlagtwedde weer gezwommen kan worden. Ook voor De Groot zelf: 'Tien werknemers die via en payrollsysteem bij mij werkten, kregen door de gedwongen sluiting min of meer ontslag. Er zijn wel wat tranen gevloeid. Vier andere werknemers moest ik doorbetalen. De huur ook. Ik heb het net gered, maar het vet op de botten is wel weg, zeg maar. En laten we hopen dat ik de tien werknemers snel weer werk kan geven.'

Ook Oldambt 'gaat los'

In Oldambt gaan De Watertoren in Winschoten en De Hardenberg in Finsterwolde maandag 18 mei weer open, zegt manager Arjan Knaapen. 'We beginnen rustig aan, alleen met zwemlessen op uitnodiging. Voor maximaal zes kinderen tegelijk.'

'Dan kijken we hoe dat gaat en mogelijk dat we daarna stapsgewijs ook banenzwemmen en groepsactiviteiten gaan opstarten.'

Op een mooie dag komen er zo duizend mensen, dat kan natuurlijk niet Arjan Knaapen - zwembaden Oldambt

Het openluchtzwembad in Scheemda blijft voorlopig nog wel dicht. 'We moeten nog kijken hoe we dat kunnen doen', zegt Knaapen. 'zo'n openluchtbad is toch anders. Op een mooie dag komen er zo duizend mensen, dat kan natuurlijk niet.'

