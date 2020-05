Moeder mag dochter met Down niet zien: 'Deze groep wordt vergeten'

Carla's dochter heeft het syndroom van Down en woont in het Olmenes in Appelscha, een woonvorm voor verstandelijk gehandicapten. 'Ik niet, mijn man niet, zoon niet, dochter niet, kleinkinderen, niemand mag bij mijn dochter. We hebben haar al sinds begin maart niet in het echt gezien. Dit zijn we niet gewend.'

Aan Olmenes ligt het niet, zegt Kooistra. 'Het gaat goed met mijn dochter. Chapeau voor het personeel hoor. Die hebben creatieve geesten en verzinnen van alles. Ze doet allerlei klusjes met andere bewoners, en dat leidt goed af. Nu is ze in het bos aan het werk met houtbewerking. Dat doen ze echt heel goed.'

Vriendje zien verboden

Ook bij het videobellen helpt de begeleiding. Maar hoe goed geprobeerd ook, videobellen is geen echte oplossing. Net zoals ook de WhatsAppjes en ingesproken berichten geen echt alternatief zijn.

'Dan is het 'hoe gaat het met je' en 'wat heb je vandaag gedaan' en dan komt er kort antwoord, maar dat is het wel. Kinderen met een beperking zijn niet gebaat bij contact op afstand. Bij hen telt juist het er zíjn, uitleggen, elkaar in de ogen kijken, en vooral het knuffelen is belangrijk.'

'Waar onze dochter het meeste moeite mee heeft, is dat ze niet naar haar vriendje kan. Hij woont in het woonhuis tegenover haar en hem mag ze dus ook niet zien.'

Geen maatregelen

Voor Carla is het frustrerend dat er nog geen versoepelende maatregelen zijn aangekondigd voor zorginstellingen en dagbestedingen. 'Elke persconferentie zitten we met spanning te kijken. Maar er wordt met geen woord gesproken over deze zorginstellingen, de dagbestedingen en de logeerhuizen. Deze doelgroep wordt gewoon overgeslagen.'

'Sommige zorghuizen doen wel aan iets van versoepeling, maar dat is allemaal op eigen initiatief. Ze maken voortdurend belangrijke afwegingen voor bewoners en dat vinden we ook belangrijk. Ze zal toch maar corona krijgen!'

'Maar anderzijds: je hoort er niks over. De zorginstellingen kunnen dan nog richtlijnen volgen, maar de woonvormen worden gewoon niet genoemd. Ik zou zo graag een keer van premier Rutte in de persconferentie horen: 'En de mensen in de zorginstellingen, dagbesteding...' - maar niks daar over. Wij hopen allemaal dat het snel versoepeld wordt.'

