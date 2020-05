Winschoter duiven klaar voor eerste wedstrijd

De duiven van Anton van Veenendaal staan te trappelen van ongeduld. Het is duidelijk te merken dat de vogels in de startblokken staan voor hun eerste wedstrijd. De kans is groot dat het zaterdag weer mag.

Als er groen licht is, doet de Winschoter duivenmelker. In totaal dertig duiven in de mand. Wat het vertrekpunt wordt, is nog niet duidelijk. Het eindpunt wel, de Kloosterlaan in Winschoten. 'Dit jaar hebben ze nog geen wedstrijd gevlogen. De zaterdag voor Pasen zou de eerste 'Vitesse-vlucht' zijn voor de oude duiven, maar door de coronacrisis is dat toen niet doorgegaan', vertelt Van Veenendaal als hij zijn dieren staat te voeren. Zijn 'toppers' pikken er gretig op los alsof ze weten dat ze binnenkort wel wat energie kunnen gebruiken.

Topconditie

Van Veenendaal probeert de wedstrijden wel na te bootsen. Afgelopen weekend liet hij de duiven nog los in Emmen. De eersten waren eerder terug in Winschoten dan hijzelf. Die spanning mist hij. 'Het is voor alle duivenliefhebbers heel jammer. Je bent er de hele winter mee bezig geweest en je leeft er naar toe. Je probeert ze in topconditie te krijgen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Het is in de afgelopen periode ook heel moeilijk geweest om de duiven rustig te houden.'

Wedstrijd 'vervliegen'

Logischerwijs stonden ook de activiteiten van de Winschoter Postduiven Vereniging op een laag pitje. Maar de deur is nu weer open. 'Dinsdag wordt het clubhuis gekeurd door een afvaardiging van het afdelingsbestuur om vast te stellen of we aan alle voorschriften voldoen. En als het kan, willen ze de eerste wedstrijd zaterdag laten 'vervliegen'. Er worden geen kampioenschappen gehouden.' Het zijn zogenaamde trainingsvluchten om de duiven af te richten en om in het ritme te blijven. Het gaat daarnaast om de welzijn en ontwikkeling van de duiven. De overheid heeft voor de duivensport en ook voor de paardensport een uitzondering gemaakt.

Minder kilometers

Vijf wedstrijden van de in totaal dertig hebben tot dusver geen doorgang kunnen vinden. De bedoeling is om vanaf nu tot half september door te gaan. Het gaat om duiven van verenigingen die bij noordelijke verenigingen aangesloten zijn. En de vogels leggen ook veel minder kilometers af. Het is bovendien verboden om de duiven in België of Frankrijk los te laten. In Duitsland mag het wel.