Dolenthousiast naar school

Voor het eerst sinds de intelligente lockdown zetten we de wekker niet om 07.30 uur, maar een uurtje eerder. Meestal ben ik voor iedereen, inclusief de wekker, wakker en lees ik in bed wat kranten op mijn telefoon. Maandagochtend was de wekker mij te slim af. Mijn beide dochters (5 en 6) werden niet veel later wakker en we kwamen elkaar tegen in de badkamer. ‘We gaan naar school’, roept de jongste naar de oudste die dit weer pareerde met een brede lach.

Net als het normale leven heeft bij ons de ‘overleg- en regelmodus’ ook acht weken op pauze gestaan. Geen strakke schema’s van zwem-, judo- of balletlessen. Oppas kon niet gepland worden net als de verjaardagsfeestjes, playdates of gezinsuitjes. Daar kwam zondagavond weer enigszins verandering in. Hebben we brood voldoende? Zomer- of winterjas? Ipad opgeladen? Wie van ons stapt als eerste onder de douche?

Maandagochtend half acht staan de schooltassen goed gevuld in de keuken. De meiden drinken hun melk en eten de boterhammen. Ik pak stiekem mijn telefoon (bij ons geldt de regel; geen telefoon bij het eten) en lees de nieuwe schoolregels nog eens door. ‘Alle groepen worden gesplitst, per groep een eigen toilet, ouders mogen niet op het schoolplein komen, er zijn afzonderlijke pauzes en i.v.m. hygiëne helaas geen traktaties.’ Neem daarna de regels met mijn dochters voor de zoveelste keer door, maar al snel maken zij mijn zinnen af. Ondanks hun jonge leeftijd begrijpen ze de maatregelen maar al te goed. ‘En papa, hoesten en niezen doe je in de elleboog,’ vult de oudste (6) mij tenslotte aan.

Terwijl ik in het radioprogramma Edwin op Noord vertel dat dit een bijzondere dag is, luisteren twee paar oortjes aandachtig mee. Als laatste vraagt presentator Edwin Pasveer of de meiden er zin in hebben. In koor klinkt: ‘jaaaaaaaa.’ Met een goed gevoel gaan we op weg naar school.

Onze dochters zitten op een kleine basisschool in Winschoten. De jongste (5) zit in groep 1 en de oudste (6) in groep 3. De klassen zijn gesplitst en dat betekent dat een deel van de groep op maandag, woensdag en vrijdag naar school gaat en de rest op dinsdag en donderdag. Volgende week wisselen de groepen van schema.

Bij het zien van de school staan ook hun allerbeste vriendje en vriendinnetje klaar om de weg over te steken. Ze rennen naar elkaar toe en begroeten elkaar enthousiast. We geven de kinderen snel een kus en weg zijn ze. Vanaf een afstandje zien we twee juffen bij het hek. De kinderen stoppen keurig op anderhalve meter om de juffen met een 'goedemorgen' te begroeten. Vervolgens sprinten ze dolenthousiast de school binnen waar ze eerst hun handen moeten wassen.

Eenmaal thuis heerst er rust. Een ijzige stilte zelfs. Wij beide vinden het ook best een beetje spannend. Wat als de deskundigen het toch mis hebben? Zijn onze kinderen proefkonijnen en letten de meesters en juffen wel goed op? Uiteindelijk lachen we maar om onszelf. Stelletje doemdenkers, maar als ouder maak je je nou eenmaal veel te snel zorgen, denk ik dan maar.

De uren van stilte vliegen voorbij. Ik werk voor de verandering een keer in de keuken in plaats van weggestopt op zolder. Tijdens een werkgerelateerd telefoontje hoef ik niet weg te lopen of mij te verontschuldigen wanneer mijn kinderen door het gesprek heen praten.

De jongste van vijf is een kwartier eerder vrij dan de rest. Dit om ongecontroleerde drukte op het schoolplein tegen te gaan. Haast hyper verlaat ze het plein. ‘Ik vond het heel erg leuk en heb een moederdagkaart voor mama gemaakt,’ vol trots laat ze een rode kaart zien. De komende tien minuten ratelt ze in één stuk door en bespreekt ze met ons de dag. Dan verschijnt de oudste op het plein. Ik ontdek direct een pruillipje en vraag wat er is. ‘Ik wil heel graag met iemand spelen, maar dat kan vandaag niet,’ zegt dochter (6). Onderweg naar huis zit zij ook ineens op de praatstoel. Vol enthousiasme vertelt ze dat ze onder een tafel heeft voorgelezen.

Thuis ploffen ze moe op de bank. De lege broodtrommels en drinkbekers verdwijnen in de vaatwasser en de schooltassen in de bijkeuken. Na een snoepje en een beker ranja lijkt alle moeheid te zijn verdwenen en rennen ze naar de schommel en trampoline in onze achtertuin. Terwijl ik in de keuken achter mijn laptop zit kijk ik steeds op naar buiten. Zie ze genieten en realiseer me dat het normale leven langzamerhand weer wordt opgepakt. Gelukkig maar!