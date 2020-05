Rechter beslist over voorlopige hechtenis verdachte Jaagpadmoord

Milton T. in de rechtbank in september vorig jaar (Foto: Felix Guerain)

Vanwege de coronacrisis is de zaak omgezet naar een pro forma zitting en wordt alleen een beslissing genomen over de voorlopige hechtenis.

Niet op vrije voeten

Het is niet aannemelijk dat T. na de zitting op vrije voeten komt. Hij wordt verdacht van een delict waar twaalf jaar op staat en mag daarom tot een eventuele veroordeling in de cel gehouden worden.

De rechtbank Noord-Nederland laat weten dat T. en zijn advocaat niet aanwezig zijn bij de zitting.

Onrust

T. wordt verdacht van de moord op hardloper Hidde Bergman. De 27-jarige Stadjer werd vorig jaar mei aan het Jaagpad in Groningen doodgestoken. T. werd een kleine maand later aangehouden.

De dood van Bergman, waarschijnlijk een willekeurig slachtoffer, veroorzaakte veel onrust bij onder andere sportclubs rondom het Zernikecomplex. Verenigingen riepen hun leden op niet meer alleen te fietsen en vroegen hen alert te zijn op verdachte situaties.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde meerdere keren aandacht aan de zaak. Zo werd in het programma een mes van de Action getoond, wat het moordwapen zou zijn. Het wapen is nooit gevonden, alleen een hoesje van het mes is teruggevonden rondom het Jaagpad.

Schizofreen

T. is bij het Pieter Baan Centrum geweest om daar psychisch onderzocht te worden. Hij verklaarde bij een eerdere zitting schizofreen te zijn. Of dat ook gebleken is uit de onderzoeken, is niet bekend.

Daarnaast is de telefoon van T. meegenomen in het onderzoek. Er zouden diverse spraakberichten op staan die als bewijs kunnen dienen.

Briefje

Ook een briefje, gevonden in de woning van T., zit in het dossier. Daarop zou geschreven staan: ‘ik heb iemand vermoord’, of ‘ik ga iemand vermoorden.’

Wanneer de zaak wel inhoudelijk behandeld gaat worden, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie (OM) liet eerder weten klaar te zijn om de zaak inhoudelijk te behandelen.

