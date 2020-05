Druktemeter checkt drukke kantoortuinen via wifi

Greatwaves is een bedrijf dat ondernemingen helpt met de installatie en het beheer van het wifi-netwerk. Er zijn momenteel zo'n zestig bedrijven aangesloten, waarvan het merendeel in het noorden.

Drukte

Hoewel de meeste ondernemingen hun personeel thuis laten werken, komt er weer een moment dat het personeel weer naar kantoor mag. Maar wel onder de voorwaarde dat er onderling genoeg afstand bewaard wordt. Hoe weet je of er te veel mensen binnen zijn?

'Met de druktemeter kan een bedrijf zien hoeveel apparaten op een wifi-kastje zijn aangesloten. Bijvoorbeeld twintig. Afhankelijk van hoeveel ruimte er is, kan een directeur of bedrijfsleider inschatten of dit kan of niet. Ook kan je zien waar het druk is en waar niet. Daarmee kan je het personeel beter spreiden over de ruimtes', legt eigenaar Wouter Zijlstra van Greatwaves uit.

Privacy

De app werkt op basis van het aantal apparaten dat verbinding maakt, maar is volgens Zijlstra verder anoniem. 'Het telt het aantal apparaten, maar kan niet aflezen wat erop staat.'

Maar stel nu dat medewerkers twee telefoons hebben, of een laptop en een telefoon? Zijlstra: 'Dat is ingecalculeerd. We weten dat mensen gemiddeld tussen de 1,6 en 1,8 apparaten hebben op de wifi. Dus wij rekenen met een factor 1,7. En het is ook niet heel erg als er een apparaat extra wordt geteld.'

Reacties

De app is nu nog niet in gebruik omdat de klanten momenteel nog thuiswerken. 'Maar we hebben dit aangeboden aan ze en de eerste reacties zijn positief', aldus Zijlstra.

Lees ook:

- Overzicht: dit zijn de versoepelde coronamaatregelen van vandaag, 1 juni en verder