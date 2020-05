‘Het was leuk op school’ en weer vertrouwd voor 6-jarige Anna

Anna zit op de CBS Koning Willem-Alexander in Uithuizen. Daar hebben ze ervoor gekozen om de verschillende klassen hele dagen naar school te laten gaan. Anna mag maandag en donderdag naar school.

We houden alles zo normaal, nuchter en neutraal mogelijk. Mathilde Lievers, basisschooldirecteur

Vader Nico Dijkshoorn heeft Anna vanochtend afgezet. Normaal loopt hij mee de klas in maar de school heeft besloten dat dit niet kan. Verder dan het fietsenrek komt hij dan ook niet. ‘Ik ga normaal wel even mee maar het is begrijpelijk dat dit niet kan. Ik vind het fijn dat de kinderen weer naar school kunnen. Ze hadden er ontzettend veel zin in’.

Anna ging vanochtend op de fiets naar school. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De directeur van de school verwelkomt ieder kind persoonlijk vanochtend bij de ingang. Net als anders. De school heeft niet voor belijning, waarschuwingsbordjes of looproutes gekozen. Om alles zo normaal mogelijk te houden voor de kinderen.

‘We hebben geen belijning nodig omdat de helft van de leerlingen aanwezig zijn. We houden alles zo normaal, nuchter en neutraal mogelijk. Ondanks dat het belangrijk is om alert te zijn. We denken goed om de hygiëne regels. Kinderen moeten regelmatig hun handen wassen. Dus we vertrouwen erop dat dit vanzelf goed gaat en anders corrigeren wij ze’, vertelt basisschooldirecteur Mathilde Lievers.

Gemengde gevoelens

Ze is heel blij dat de school weer kinderen mag toelaten. ‘Fijn om ze allemaal weer te zien. Maar ik zag vanochtend ook dat sommige ouders het lastig vinden. Je geeft je kind weer uit handen. Dus ik zag ook wel het dubbele gevoel.’

Nico Dijkshoorn en zijn dochter. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Ook Juliân Dijkshoorn heeft dit dubbele gevoel. ‘Ik had er geen problemen mee dat ze thuis waren. Ik had er bewust voor gekozen om thuis te blijven en de kinderen te helpen. Voor mij was het geen extra drukte.’

Het is zichtbaar te zien dat kinderen zich weer vertrouwd en fijn voelen in de schoolomgeving. ‘Heel leuk om juf nu weer in het echt te zien en al mijn vriendjes en vriendinnen’, zegt Anna. ‘Er is niet veel anders behalve dat we nu onze handen moeten wassen voordat we gaan zitten.’

Ook de zitplekken zijn anders. Tussen elk kind staat een leeg tafeltje.

De klas van Anna. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Wanneer de school weer over kan gaan op een volledig lesrooster weet Lievers nog niet. ‘Daar wordt regelmatig naar gekeken en we horen vanzelf wanneer dit weer kan’, vertelt schooldirecteur Lievers.

Om 14:00 uur eindigt de school. De kinderen rennen naar hun ouders toe. En de meest gestelde vraag is of ze mogen spelen bij een vriendje of vriendinnetje. Maar de meeste ouders vinden dit nog geen slim idee. Ook Anna roept naar een vriendinnetje dat samen spelen niet kan vandaag.

Anna in de klas (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Nico merkt aan zijn dochter dat ze het naar haar zin heeft gehad. ‘We hebben veel gedaan. Rekenen, taal en we hebben ook nog even gespeeld’, vertelt Anna. Of ze het spannend vond om weer naar school te gaan? ‘Nee hoor!’

Vader Nico kijkt lachend naar Anna en heeft al van haar begrepen en gezien dat iedereen zich netjes aan de nieuwe anderhalvemeters regels houdt.

