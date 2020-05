Leekster zusjes in videoclip van Justin Bieber en Ariana Grande

De wereldsterren deden vorige week een oproep aan hun fans met de vraag: Wat doen jullie tijdens de quarantaine. Sharon en Cindy besloten een filmpje te maken en op te sturen.

De videoclip staat sinds 8 mei op Youtube en is inmiddels al ruim 27 miljoen keer bekeken. Vanaf 1:44 zijn de zusjes rechts in beeld te zien.

'We zien wel hoe het gaat lopen'

De zusjes zijn laaiend enthousiast dat ze te zien zijn in de videoclip. 'Het is echt heel, heel cool', vertelt Sharon (16). 'We kunnen het nog steeds niet geloven het is echt heel leuk.'

'We zijn echt hele grote Ariane Grande-fans. Dus we dachten we gaan dit gewoon proberen en we zien wel hoe dit gaat lopen.' De zusjes hebben het filmpje om half twaalf 's nachts nog opgenomen en op Twitter en Instagram gepost.

'Ik moest huilen'

'Het contact ging heel vaag', vertelt Sharon. We kregen allemaal berichten maar pas op de dag zelf was het duidelijk dat we in de videoclip zaten, echt heel gaaf. Ik moest huilen en ik kan het nog steeds niet geloven.' Ook zusje Cindy (12) was er van onder de indruk 'Ik schrok echt heel erg', vertelt ze.

Goed doel

De clip Stuck with U gaat over de quarantaine vanwege het coronavirus, met de clip wordt geld opgehaald voor het goede doel. De opbrengsten gaan naar de organisatie 1strcf. Een organisatie die zorgt dat kinderen van mensen met een vitaal beroep alles krijgen wat ze nodig hebben.