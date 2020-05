Inktzwarte dag voor FC Groningen: 11 gedwongen ontslagen

Om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden heeft de directie van FC Groningen vandaag elf medewerkers van de club op straat gezet. Verder zullen de spelers, staf, directie en de andere medewerkers van de club een loonoffer brengen. De directie van de Trots van het Noorden ziet af van eigen bonussen. De totale personele besparing, inclusief loonoffer, gaat ruim over de één miljoen euro heen.

'Er is nood'

‘Het is heel erg pijnlijk dat we vandaag tot zo’n maatregelenpakket moesten komen’, zegt algemeen directeur Wouter Gudde over de gedwongen ontslagen bij FC Groningen. ‘De meeste ontslagen zijn gevallen aan de kantoorkant. De beste manier is om geleidelijk dingen te veranderen, maar dat kan nu niet. Er is nood.’

De club probeert de ontslagen medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe baan. Dat doet de club onder andere met een sociaal plan. ‘Eerst krijgt iedereen de tijd om de klap te verwerken, maar daarna moet iedereen ook weer verder in de maatschappij. Hoe pijnlijk dat ook is.’

Hulp van gemeente gevraagd

De club heeft inmiddels ook bij de gemeente Groningen een verzoek tot uitstel en afstel gedaan met betrekking tot de huur van het stadion en het Topsportzorgcentrum. Daar is de gemeente 100 procent aandeelhouder van en jaarlijks maakt FC Groningen zo’n 2,7 miljoen euro huur over om overal gebruik van te kunnen maken. Wouter Gudde hoopt op hulp van de gemeente.

Uitstel huur scheelt in de liquiditeit

‘We kunnen vanaf 9 maart geen gebruik meer maken van het stadion, dus nu betalen we huur voor iets waar we geen gebruik van kunnen maken. Als we uitstel van de huur krijgen scheelt ons dat op dit moment in de liquiditeit, maar uiteindelijk willen we ook praten over afstel, of gedeeltelijke afstel. We hebben op dit moment gewoon echt hulp nodig. Bij de gemeente wordt het nu besproken, maar ik proefde wel begrip’, is Gudde enigszins optimistisch.

FC Groningen directeur Wouter Gudde (Foto: Orange Pictures/Mischa Keemink)

Schade door coronacrisis

FC Groningen verwacht op dit moment al vijf miljoen euro schade te hebben opgelopen door de coronacrisis. Dat bedrag zit in gelden die de club anders had ontvangen voor de wedstrijden die nog gespeeld zouden worden en bedragen van de KNVB waar door de crisis een streep doorgaat. Tevens is de club de nodige horeca-omzetten misgelopen. ‘Wij dekken dat voorlopig af door 2,5 miljoen euro van ons investeringsbudget af te halen’, vertelt Gudde. ‘Dat geld was eigenlijk om in de selectie en faciliteiten te investeren, maar daar gaat nu voor een groot gedeelte een streep door.’

Die vijf miljoen euro loopt verder op als de club komend seizoen wedstrijden zonder publiek moet spelen. De KNVB heeft op dit moment een schema opgesteld waar ervan wordt uitgegaan dat er na 1 september weer publiek welkom is bij eredivisiewedstrijden. ‘Onze begroting is nu ingesteld op zeventien thuiswedstrijden met publiek. We houden er uiteraard rekening mee dat dat misschien niet gaat gebeuren. Elke wedstrijd die we zonder publiek moeten spelen kost ons 400.000 euro. We houden uiteraard met alle scenario’s rekening.’

Spelersbudget

De club kiest ervoor om komend seizoen niet op het spelersbudget te bezuinigen. ‘We wilden oorspronkelijk het voetbalbudget koppelen aan de commerciële groei, legt Gudde uit. ‘Die groei komt niet, dus laten we het voetbalbudget gelijk.’ Bij FC Groningen is dat zo’n 5,5 miljoen euro. ‘Acht a negen jaar geleden was dat budget een stuk hoger dan het nu is. Wij zijn ervan overtuigd dat het een directe link heeft met de prestaties. Als club moeten we ook na de coronatijd weer verder. Dat willen we doen met een kwalitatief voldoende sterke selectie, want anders kunnen we de continuïteit van FC Groningen ook niet garanderen. Als we het spelersbudget terug gaan schroeven, dan gaat de kwaliteit op het veld ook weer achteruit. Dat gaat weer ten koste van sponsoren, stadionbezetting etc. We willen als club voor de lange termijn deze crisis doorkomen. Daarom hebben we besloten om zoveel mogelijk op alle andere vlakken te besparen.’

Campagne naar supporters en sponsoren

Op dit moment heeft FC Groningen alle steun keihard nodig en daarom begint de club aanstaande woensdag (13 mei) met een campagne richting supporters en sponsoren. Doordat het seizoen niet is afgemaakt heeft iedereen met een seizoenkaart recht op een tegemoetkoming. ‘Wij hopen dat zo weinig mogelijk mensen daar gebruik van maken’, zegt Gudde. Hoe dat voorstel eruit ziet maakt de club komende woensdag bekend. ‘Wij hopen op dit moment dat zoveel mogelijk supporters en sponsoren zich alvast voor volgend seizoen aan ons verbinden. Dat hebben we echt keihard nodig!’

Als er komend seizoen toch wedstrijden zonder publiek afgewerkt moeten worden, dan krijgen de mensen hun geld terug. ‘Als wij op de korte termijn geen hulp krijgen van supporters, sponsors en gemeente dan krijgen wij eind september begin oktober een groot probleem. Krijgen we wel die hulp, maar gaan we dan heel lang zonder publiek spelen, dan wordt het rond de kerst ook heel zwaar’, besluit Gudde.