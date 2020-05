Zwembad De Tobbe kan niet aan coronamaatregelen voldoen en gaat niet open

De zwembaden gingen maandag weer open. Tenminste, vanuit Den Haag was daar toestemming voor. Maar niet in alle zwembaden kan weer een plons gemaakt worden. De Tobbe in Slochteren bijvoorbeeld blijft voorlopig dicht. Het zwembad kan niet aan de coronavoorschriften voldoen.

De medewerkers van De Tobbe hadden de vlag al uitgehangen toen afgelopen woensdag bekend werd dat de zwembaden weer open mochten. Maar toen kwam het protocol met voorschriften waaraan de baden moeten voldoen. Daarmee kwam ook de teleurstelling.

Niet haalbaar

Nadat het protocol bestudeerd was, bleek dat het voor De Tobbe schier onmogelijk was om aan de richtlijnen te voldoen. De Tobbe heeft geen zwemlessen en richt zich puur op recreatief zwemmen.

'We moeten in het bad 1,5 meter afstand hanteren. We zijn een klein oud bad en dan kunnen we maximaal twintig tot dertig mensen in hebben. Dat is voor ons financieel niet haalbaar om het bad open te doen. We moeten het hebben van de entreekaartjes en dan is het simpelweg te weinig', legt bestuurslid Ivonne Croezen uit.



Heel jammer

Ook de kleedruimtes zijn niet ingericht voor de coronarichtlijnen. 'Bovendien zouden we een extra uitgang moeten maken omdat de huidige entree te klein is', verzucht Croezen. 'We hielden rekening met een superseizoen, omdat veel mensen in eigen land op vakantie zouden gaan. Het is heel jammer dat het nu zo loopt...'

Optimistisch

Toch blijft Croezen optimistisch voor de toekomst. 'We houden de nieuwe richtlijnen steeds in de gaten. Als er verder wordt versoepeld en het maar even kan, gaan we weer open. We hebben nu nog geen water in het bad, maar binnen anderhalve week kunnen we weer paraat zijn. Wij zijn er wat dat betreft klaar voor.'

