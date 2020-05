'Laat alle raadsleden een seizoenkaart van de FC kopen'

Het is nog de vraag of de gemeente Groningen FC Groningen financieel te hulp schiet. 'We zijn in gesprek over het verzoek', zegt een woordvoerder van wethouder Paul de Rook.

De gemeente Groningen is de enige aandeelhouder van de Euroborg NV, de eigenaar van het stadion van FC Groningen. 'We gaan kijken wat we de komende weken wel of niet kunnen doen', zegt de woordvoerder. Voor de zomer wil de gemeente duidelijkheid hebben.

Niet per definitie uitstel

'Het is niet zo dat de FC per definitie voor uitstel in aanmerking komt, het is namelijk geen gemeentelijk vastgoed. Maar we nemen de vraag van FC Groningen uiterst serieus. We dragen onze Groningse instellingen een warm hart toe en we gaan de komende tijd kijken wat we in deze tijd kunnen betekenen.' De woordvoerder kijkt daarbij ook naar Den Haag: 'Het Rijk is ook aan het kijken wat het wel en niet kan doen qua betaald voetbal. De vraag is of er landelijke regelingen komen.'

'Uitstel bespreekbaar, afstel niet'

De twaalf partijen in de gemeenteraad van Groningen lijken over uitstel van de huur te willen praten. Verschillende partijen noemen huur kwijtschelden echter 'geen optie'. De gemeente Groningen heeft weinig vet op de botten, en moest dit jaar al zo'n 30 miljoen euro bezuinigen. De coronacrisis komt daar nog eens overheen.

Geld geven aan een profclub zit er niet in, en dat zeg ik als seizoenkaarthouder Jimmy Dijk, SP

'Geen geld naar de FC'

'Er gaat geen geld van de gemeente naar FC Groningen', zegt oppositiepartij Partij voor de Dieren resoluut. 'Over uitstel valt te praten.' De SP, ook oppositie, heeft dezelfde mening. 'Geld geven aan een profclub zit er niet in', zegt Jimmy Dijk. 'Uitstel van huur of een lening is tot daar aan toe. En dat zeg ik als seizoenkaarthouder.' Ook de VVD is terughoudend, net als de Stadspartij: 'Uitstel betekent niet automatisch afstel', klinkt het bij die oppositiefractie.

'Failliet FC Groningen kost op termijn veel meer'

100% Groningen-raadslid Marjet Woldhuis (oppositie) vindt dat de gemeente FC Groningen niet failliet mag laten gaan. Afstel van huur behoort tot de mogelijkheden: 'Voordat we een groot bedrag toezeggen, wil ik eerst een volledige financiële analyse van de club zien. Een leeg stadion of Topsportzorgcentrum kost ons op langere termijn nog veel meer geld. En een leeg stadion is niet zomaar gevuld, kijk maar naar BV Veendam.'

'Vraag om afstel komt veel te vroeg'

D66, de partij van financiën-wethouder Paul de Rook, vindt afstel van huur 'veel te vroeg komen'. 'Die optie lijkt bovendien in tegenspraak met het voorstel van de FC om de pijn te delen', zegt Berndt Benjamins.

Dit is een voorbode van wat ons verder te wachten staat Jan Pieter Loopstra, PvdA

De grootste partij in de raad, GroenLinks, vindt het te vroeg om op het verzoek van FC Groningen te reageren. Jan Pieter Loopstra van coalitiepartij PvdA noemt de 'inktzwarte dag' van FC Groningen 'een voorbode van wat ons verder te wachten staat'.

'FC Groningen is ongelooflijk belangrijk voor Stad en Ommeland en dus is het alle hens aan dek', zegt trouwe FC-supporter Loopstra die zijn seizoenkaart al verlengd heeft. 'Ik hoop dat alle supporters dat gaan doen.' Hij voelt er wel wat voor om als gemeente de huur op te schorten. 'Dan maak je het af te lossen bedrag na de coronacrisis hoger of je laat de FC langer afbetalen', stelt Loopstra voor. 'Maar je gaat niet zomaar zeggen: hier heb je een miljoen.'

'Allemaal een seizoenkaart'

Terwijl PvdA-er Loopstra, SP'er Dijk, Stadspartij-fractievoorzitter Sijbolts en CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens trouwe bezoekers van de club zijn, wil Marten Duit (Student&Stad) een stapje verder gaan. Hij ziet het liefst de hele gemeenteraad op de tribune zitten, zodra de coronamaatregelen dat weer toestaan. 'Gezien de financiële situatie van de gemeente denk ik dat afstel van huur onevenredige steun zou betekenen', zegt Duit. 'Maar het is een goed begin om met de voltallige gemeenteraad een seizoenkaart te kopen.'

