Dit zijn de nieuwe richtlijnen voor de horeca

Tafeltjes moeten wel anderhalve meter uit elkaar staan, tenzij er een scherm tussen staat. RTL Nieuws kreeg de richtlijnen onder ogen.

Vier mensen aan tafel

Daaruit wordt verder duidelijk dat je een restaurant of café niet zomaar mag binnenlopen: een reservering is verplicht. Die reservering kan je vooraf doen, maar ook aan de deur. Daarna mag je maximaal met vier mensen aan een tafeltje zitten of aan de bar zitten of staan, al wordt er een uitzondering gemaakt voor grotere gezinnen.

De landelijke richtlijn maakt hier echter een pas op de plaats voor regionale noodverordeningen. Als de Veiligheidsregio of lokale overheden bepalen dat vier mensen te veel is, kan het aantal worden aangepast. Hoe dan ook mogen er maximaal dertig mensen binnen zijn, inclusief personeel.

Na elke groep klanten moet het personeel de tafels, stoelen en menukaarten grondig schoonmaken. Ook moet er zoveel mogelijk contactloos worden betaald.

Vragen voordat je naar binnen mag

Voordat je een kroeg of eettentje binnenloopt, moet je niet alleen je handen hebben gewassen, maar is het personeel ook verplicht een reeks vragen te stellen:

- Heb je de afgelopen 24 uur last gehad van hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten?

- Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

- Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

- Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij of zij nog klachten had?

- Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Als één van die vragen met ja wordt beantwoord, mag die persoon het restaurant of het café niet in.

En terrassen dan?

Vanaf 1 juni mogen ook de terrassen weer open. Daarvoor geldt dat iedereen aan een tafeltje moet zitten en dat tafels 1,5 meter afstand van elkaar hebben. 'Hoe groter het terras, hoe meer mensen, maar niet per vierkante meter', schrijft horecavakblad Misset Horeca. Voor een terras hoeft niet gereserveerd te worden.

Looproutes

Als een horecagelegenheid bestaat uit meerdere gebouwen of locaties op een terrein, dan moeten routes groepsvorming voorkomen. Is er binnen geen anderhalve meter afstand tussen een looproute en tafels in het restaurant - bijvoorbeeld als gasten naar het toilet gaan - dan kunnen aanvullende maatregelen worden genomen. Dat kunnen bijvoorbeeld kunststof afscheidingen tussen de looproute en de tafels zijn.

