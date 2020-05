Groningse middelbare scholen ook na 1 juni maar beperkt open

De middelbare scholen in Groningen houden ook na 1 juni het thuisonderwijs in de benen. De gebouwen zullen vooral worden gebruikt voor mentorlessen en toetsen.

Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende scholen.

Reden voor Groningse scholen om het roer niet helemaal om te gooien is de vroege zomervakantie. Die begint in het Noorden al op 4 juli, waardoor er maar een paar weken van het schooljaar over zijn. Ze vinden het daardoor logischer om het thuisonderwijs zoals dat nu al twee maanden loopt door te zetten tot het einde van het jaar.

Bestuurder Ferdinand Vinke van Winkler Prins: 'Onderwijs op school is fijn als het lukt maar de tijd die leerlingen vanaf 2 juni tot aan de zomervakantie nog op school kunnen doorbrengen geeft te weinig garantie op een goede voortgang van het onderwijs.'

Contact maken

De scholen willen de resterende weken vooral gebruiken om met kinderen te praten, zoals op het Ubbo Emmius in Stadskanaal. Bestuurder Gerard van Vliet: 'Het mentoraat is heel belangrijk. Hoe gaat het met je, wat heeft het met je gedaan. Ik vind het ook belangrijk dat leerlingen elkaar en leraren weer zien. Even weer contact met school.'

Het is heel fijn om het kind te spreken en zo een beter beeld te krijgen van hoe het gaat Co Tammeling - Rector Stadslyceum Stad

Rector Co Tammeling van het Stadslyceum in hartje stad: 'Het is heel fijn dat we open kunnen. We hebben bekeken wat is nou het beste voor de leerling, voor de kwaliteit en voor de gezondheid van iedereen.' Daar is uitgekomen dat de tijd op school gebruikt wordt om te bepalen of kinderen over kunnen naar het volgende jaar. 'We hebben natuurlijk cijfers tot half maart plus de gegevens van het online onderwijs. Maar het is ook heel fijn om het kind te spreken en zo een beter beeld te krijgen van hoe het gaat.'

Het Stadslyceum valt onder het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen met veertien middelbare scholen. Die houden allemaal het thuisonderwijs als basis tot de zomer, met toetsen en mentorlessen op school.

Afstand

Voor middelbare scholen is het nog meer dan voor basisscholen puzzelen. Hun leerlingen moeten namelijk niet alleen afstand houden tot de docent, maar ook tot elkaar. Dat betekent in de praktijk dat niet meer dan een derde van het aantal leerlingen tegelijk op school kan zijn. Voor het Stadslyceum zijn dat er nog aardig wat. Tammeling: 'Voor ons betekent dat vijfhonderd leerlingen tegelijk plus personeel. We hebben een oud gebouw met smalle gangen, de kantine moet dicht blijven. We kunnen in onze lokalen straks niet meer dan acht leerlingen kwijt plus een docent.'

Op het Ubbo Emmius zijn ze al bezig met bewegwijzering en posters over afstand houden. Voor Winkler Prins in Veendam is het kleine aantal kinderen dat tegelijkertijd op school kan zijn ook reden om door te gaan met thuisonderwijs. Bestuurder Ferdinand Vinke: 'Ik ben bang dat we anders weggooien wat we hebben opgebouwd, terwijl we straks maar vijf of zes kinderen in de klas kunnen hebben.' De school hakt volgende week de knoop door, 'maar ik sluit niet uit dat we in zeer beperkte mate activiteiten op school zullen hebben.'

Toetsen

Vooral de klassen die volgend jaar vanaf augustus in het eindexamenjaar komen moeten nog heel wat toetsen doen. Die komen ze in juni op school maken. Voor het Stadslyceum zijn dal alleen al 350 leerlingen. Ook de huidige eindexamenkandidaten moeten mogelijk nog naar school. Op 4 juni horen ze of ze geslaagd zijn of niet; indien nodig kunnen ze nog verbetertoetsen maken om hun cijfers op te krikken.

We hebben al ervaring opgedaan met de schoolexamens. Dat ging heel ged Gerard van Vliet - Ubbo Emmius-bestuurder

Ubbo Emmius-bestuurder Van Vliet: 'We hebben al ervaring opgedaan met de schoolexamens; lopen leerlingen wel direct de school in of blijven ze toch in groepjes op het schoolplein staan. Maar dat gaat heel goed.'

Verschillen

Scholen maken wel verschil tussen groepen als dat nodig is. Ubbo Emmius-directeur Linda van Sloten wil de brugklassers bijvoorbeeld meer op school laten komen en denkt dat het gebouw aan de Maarsdreef daar ook geschikt voor is. 'We hebben verschillende ingangen en ik kan de starttijden nog wat wisselen.' Ook de vmbo-ers komen waarschijnlijk vaker op school. 'Die hebben meer aansturing nodig dan bijvoorbeeld havo-leerlingen. Die zijn zelfstandiger.'

Het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum in Appingedam wil proberen de onderbouw toch nog wat vakken te geven, naast de mentoruren. Of dit haalbaar is onderzoekt de school nog.

Het Dollard College, RSG de Borgen en Terra bekijken per vestiging wat mogelijk is. Naast toetsen en mentorlessen denken de scholen erover om ook praktijklessen te hervatten. Wat lukt hangt af van het soort onderwijs, de grootte van het gebouw en of er openbaar vervoer voor de leerlingen beschikbaar is.

Thuisonderwijs blijft

Scholen zien de periode tot aan de zomer als proef voor komend schooljaar. Gerard van Vliet van Ubbo Emmius: 'Thuisonderwijs zal het hele komende schooljaar blijven. Leerlingen kunnen maximaal dertig procent van de tijd naar school. Dat zou betekenen dat ze heel veel huiswerk mee moeten krijgen. Maar als de leraar voor de klas staat voor die andere kleine groepjes heeft 'ie geen tijd meer om dat huiswerk te begeleiden.'

School is volgend jaar de plek waar je ondersteuning kan krijgen voor het thuisonderwijs en waar je je verhaal kan doen, verwacht Van Vliet. Ook het Stadslyceum bereidt zich voor op een door corona bepaald schooljaar. Tammeling: 'We gaan er vanuit dat het in augustus nog niet normaal is. We kunnen de komende periode dus heel goed gebruiken om ons daarop voor te bereiden.'

Al met al moeten ouders vooral niet verwachten dat school na 1 juni weer normaal is. Van Vliet: 'Er is vooral heel veel wat niet gebeurt. Wat we doen is ter voorbereiding op komend schooljaar.'

