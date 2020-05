Verdachte Jaagpad-moord: 'Ik heb niks gedaan'

De dood van Bergman zorgde voor veel onrust. Hij werd op 14 mei tijdens het hardlopen neergestoken op het Jaagpad aan de rand van de Zernike Campus in Stad. De omliggende studentensportclubs riepen hun leden op niet meer alleen te fietsen en voorzichtig te zijn, omdat er wekenlang geen aanhouding was.

'Ik heb niks gedaan'

'Maak geen foute keuze. Ik heb niks gedaan en ik hoop dat jullie dat zien', zegt T. dinsdag vanuit de gevangenis in Vught. Vanwege de coronacrisis zijn hij en zijn advocaat niet fysiek aanwezig bij de zitting.

Uitstel

Eigenlijk zou de zaak vandaag en morgen inhoudelijk behandeld worden, maar advocaat Natacha Harlequin heeft eerder om uitstel gevraagd. Zij heeft meer tijd nodig om de zaak voor te bereiden. Ze heeft T. vanwege de coronacrisis al een tijd niet gezien, zo zegt ze. Ze wil T. graag bezoeken in de gevangenis, wat nu niet mogelijk is.

T. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Op de vorige zitting zei hij dat hij schizofrenie heeft. In zijn kamer is een briefje gevonden waarop in het Papiaments stond: ik heb iemand vermoord of ik ga iemand vermoorden. Er zijn daarnaast spraakberichten op zijn telefoon gevonden die toegevoegd zijn aan het dossier. Wat de inhoud van die gesprekken is, is niet bekend.

Waarschijnlijk wordt de zaak in augustus of september inhoudelijk behandeld. De familie van T. die op Aruba woont, wil graag aanwezig zijn bij de rechtszaak. Daarom vraagt T's advocaat om tijdig de planning door te geven.

