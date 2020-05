Verdachten windmolenterreur mogen elkaar weer spreken

Ook hoeft hij zich niet meer te melden bij de reclassering. In december werd H. vrijgelaten onder de voorwaarde dat hij zich meldt en geen contact opneemt met medeverdachten Jan Nieboer uit Tweede Exloërmond en Johnny R. uit Nieuw-Buinen. Nu zijn die voorwaarden dus verdwenen, omdat hij niet meer wordt verdacht van asbestdumping.

Asbestdumping

Jan H. en Jan Nieboer worden beiden verdacht van onder meer het sturen van dreigbrieven aan betrokkenen bij windmolenparken. Ook worden ze verdacht van het dreigen met asbestdumpingen. Dinsdag stonden ze voor de rechter in Assen tijdens een zogenaamde regiezitting waarbij verschillende partijen onderzoekswensen kunnen uitspreken.

Tapgesprekken

H., inwoner van Meeden was dinsdag niet in de rechtszaal, maar medeverdachte Jan Nieboer wel. Hij wil dat tapgesprekken beschikbaar komen 'zodat toon en intonatie van het gesprek duidelijk wordt', zegt Nieboer.



'Bij de verhoren heb ik delen van de tapgesprekken gehoord, maar mijn advocaat zegt: 'Let op!', aldus Nieboer. Volgens hem kunnen tapgesprekken op papier heel anders overkomen, dan wanneer je ze hoort. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft al aangegeven die gesprekken beschikbaar te stellen.



Getuigen horen

Daarnaast willen beiden verdachten dat er ongeveer vijf getuigen gehoord worden. 'Er zijn al heel veel dingen langsgekomen, maar misschien hebben we dingen niet gehoord. Mijn advocaat heeft gezegd dat het belangrijk is om alles te weten', aldus Nieboer.

De verwachting is dat de zaak dit najaar inhoudelijk wordt behandeld.



Jan Nieboer en Jan H.

In de artikelen over de verdachten van windmolenterreur noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Dat roept wellicht vragen op. Verdachte Jan Nieboer wordt wel met zijn volledige naam genoemd, omdat Nieboer tot voor kort nog altijd de voorman was van actiegroep Platform Storm. In die rol trad hij geregeld op in de media.

Medeverdachte Jan H. was in het verleden actief als woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, maar dat was hij al geruime tijd niet meer.



