Zwembad Kardinge gaat deels weer open, De Papiermolen blijft eerst dicht

Vanaf afgelopen maandag mochten alle zwembaden de deuren weer openen voor publiek. Sommige zwembaden in Groningen verwelkomden direct de eerste zwemmers, andere baden hebben nog tijd nodig om te voldoen aan alle coronarichtlijnen.

Geen subtropisch zwembad

Voor het 25-meterbad en het instructiebad in sportcentrum Kardinge, het Helperbad en De Parrel geldt dat daar deze week aan wordt gewerkt, zodat volgende week maandag de deuren open kunnen.

Het subtropische bad in Kardinge blijft gesloten. Ook de twee andere gemeentelijke zwembaden van de gemeente Groningen (openluchtbad De Papiermolen en in Ten Boer) blijven voorlopig dicht.

'Laten we ons eerst op de binnenbaden richten, zodat we daarna zwaar kunnen gaan nadenken over de buitenbaden', zegt Marcel Dieterman, locatiemanager van sportcentrum Kardinge en De Papiermolen.

Werkwijze

Zwemmers moeten van tevoren een baan reserveren en in zwemkleding naar het zwembad komen. Zodra ze klaar zijn, kunnen ze zich snel omkleden en via een speciale looproute weer naar buiten. Er mag niet worden gedoucht. 'Er worden pijlen, stickers en linten geplaatst. Ook loopt er in Kardinge de hele dag een coronacoördinator rond. Een soort verkeersagent, zeg maar', aldus Dieterman.

'De anderhalvemeterregels in acht nemend kunnen we bij de geoefende baantjeszwemmers vijf tot acht personen tegelijk in het bad in Kardinge kwijt. Bij minder geoefende zwemmers kan dat aantal iets omhoog, want zij kunnen achter elkaar aan zwemmen.'

Zwemlessen

Ook de groepsactiviteiten zoals aquajoggen en zwemlessen worden weer hervat. 'Gedeeltelijk. Voor de A-zwemmers niet, want daar hebben instructeurs lichamelijk contact met kinderen, en dat kan niet. De B- en C-zwemmers krijgen wel weer les.'

We gaan er vanuit dat je niet naar het zwembad komt als je je niet goed voelt Marcel Dieterman - Locatiemanager sportcentrum Kardinge en De Papiermolen

Volgens Dieterman is iedereen weer welkom, ook de ouderen, die tot de risicogroep behoren. 'We doen ook geen gezondheidscheck vooraf. We gaan er vanuit dat je niet naar het zwembad komt als je je niet goed voelt.'

De Papiermolen: wanneer wel?

Een heropening van De Papiermolen kost Dieterman nog heel wat hoofdbrekens.



'Alleen al technisch heeft dat tijd nodig. Voor een zwemseizoen moet daar meer dan twee miljoen liter water in. Dat hebben we vanwege alle onduidelijkheid in de afgelopen maanden nog niet gedaan. Daarnaast komen er op een goeie zomerdag zo 5.000 mensen op af. Dat kan natuurlijk niet. Hij gaat open, maar hoe en wat kan ik nu nog niet aangeven. Wel zal het bij een heropening alleen bij baantjes zwemmen blijven.'

Geld

De gedwongen sluiting, die twee maanden duurt, heeft tot financiële schade geleid. 'Maar hoe veel dat ons heeft gekost, en ons nog gaat kosten, daar heb ik nu nog geen idee van. Dit is een financieel debacle, voor heel Nederland, ook voor de zwembaden.'

Toch ziet Dieterman het positief: 'Leuker kunnen we het op dit moment niet maken. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die weer willen zwemmen, dus we gaan veel mensen blij maken.'

