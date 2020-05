Kinderopvang open, maar deel kinderen blijft nog weg

Bij SKSG is dertig procent van de kinderen nog niet terug, bij Kids2B een kwart. Ze verwachten wel dat het aantal kinderen in de loop van de week verder toeneemt. SKSG-woordvoerder Hannah Waley: 'Het gaat vooral om ouders die hebben aangegeven eerst rustig met school te beginnen na al die weken thuis. Aangezien veel ouders nu nog thuiswerken hebben zij besloten om zelf de kinderen op te halen om ze geleidelijk aan weer te laten wennen.' Bij de kleintjes kiezen ouders er nu al snel voor helemaal geen opvang te doen als ze zelf toch thuis zijn.

'Sommige ouders angstig'

Pedagogisch medewerker Marieke Kaaijk van SKSG-locatie Merdeka in de stad ziet dat sommige ouders toch wat angstig zijn om hun kind naar de opvang te doen. 'Dan toch liever nog even na school naar huis. Ik werk zelf op een 8+-groep en die kinderen leren nu ook wel zelfstandig naar huis te gaan, dan wordt het ook een beetje zo opgelost.' Mogelijk blijven ook kinderen weg omdat ze verkouden zijn, want dat moet volgens het coronaprotocol.

Volgens pedagogisch medewerker Kaaijk gaan deze eerste dagen prima. Kinderen moeten vaker handen wassen en afstand houden tot de medewerkers. Ouders mogen niet naar binnen. Ze moeten eerst bellen dat ze de kinderen komen halen en dan gaat het kind naar buiten. 'Ouders hebben ons protocol goed lezen en hebben veel begrip. Het loopt supergoed en gestructureerd.'

'Belabberde wifi'

Kinderen mogen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op dagen dat ze ook naar school gaan. Dat kunnen dus andere dagen zijn dan ze gewend waren. Voor Thijs de Boer is het hoe dan ook fijn dat hij weer mag. 'We zijn net verhuisd en hadden we echt een week of twee belabberde wifi, echt niet te doen.' Levi Kemkers is blij weer eens met iemand anders te kunnen spelen. 'Nu zie je allemaal bekenden. Als je in de wijk zat moest je met je zusje meespelen of je grote zus, dat is wel anders.'

De jongens kennen de regels goed, net als Thijs Koopmans. 'Ik kijk wel naar het nieuws.' Hij heeft onder schooltijd alleen al wel zeven keer zijn handen gewassen. Maar al dat gedoe heeft hij er zeker voor over. 'Ik ga liever naar school en BSO. Dan zie je vrienden ook.'

Hele puzzel

Landelijk was er kritiek op scholen die te weinig zouden afstemmen met kinderopvang; die komen in de knel als scholen ineens andere schooltijden hanteren. In Groningen valt het mee, geven SKSG en Kids2B aan. Al was het een hele puzzel. Hanah Waley van SKSG: 'Op sommige BSO-locaties halen we kinderen van vijf verschillende scholen. Als meerdere scholen hun reguliere tijden aanpassen dan wordt de puzzel alsmaar ingewikkelder. Maar er is continu nauw overleg geweest met Openbaar Onderwijs Groningen, VCOG en Quadraten om dit in goede banen te leiden.'

Kids2B onderschrijft dit. Lenie van der Werf: 'We hebben zelf contact gezocht met de vier schoolkoepels en de vijftig scholen. Afgelopen woensdag wilden we graag weten hoe en wat en dat is gelukt. Er is bijna overal in Noord-Groningen gekozen voor hele schooldagen en dat is handig.'

De scholen in onze provincie geven aan dat niet meer dan een paar procent van de kinderen wegblijft. Bij Opron (met scholen in Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam) is het bijvoorbeeld drie procent. Bestuurder Marieke Andreae vindt dit percentage betrekkelijk laag en hoop dat het nog verder afneemt. 'Ik hoop dat mensen die uit angst hun kinderen thuis houden ook de stap durven zetten. Er is op de scholen echt alles aan gedaan om conform de richtlijnen te werken en het binnen de mogelijkheden van de schoolsetting zo veilig mogelijk te doen.' Bij Primenius (34 scholen in Groningen en Drenthe) houdt minder dan één procent van de ouders de kinderen thuis.