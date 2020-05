Eerste bibliotheken openen deze week, mét winkelmandje

Deze week gaan de eerste bibliotheken in de provincie Groningen weer open. Bij een aantal biebs in de stad Groningen konden er maandag al weer boeken worden geleend. Donderdag gaan de eerste in de provincie weer open.

Bij stichting Biblionet Groningen zijn ze er maar druk mee om alles in goede banen te leiden. Biblionet is de overkoepelende organisatie achter 38 bibliotheken in de provincie. De bieb in Veendam gaat donderdag om 10.00 uur als eerste open. Later op de dag volgen vestigingen van Biblionet in Finsterwolde, Harkstede, Hoogezand, Oude Pekela, Stadskanaal en Zuidbroek.

Winkelmandjes

Er zijn aangepaste openingstijden, die hier zijn te vinden. Verder gelden de algemene regels, zoals handen wassen en anderhalve meter afstand houden.

Per locatie is verder een maximum aantal bezoekers vastgesteld. 'We werken met winkelmandjes', legt regiomanager Alian Spelde van Biblionet Groningen uit. 'Er kunnen geen mensen naar binnen zonder mandje. Het is dus net als in de supermarkt.

Boeken in quarantaine

Biblionet richt zich de komende tijd hoofdzakelijk op het lenen en inleveren van materialen. 'Ingeleverde boeken gaan 72 uur in quarantaine', vertelt Spelde. 'Daardoor hoeven de boeken niet schoon gemaakt worden en is er geen kans op besmetting.'

Volgende week

Zeven vestigingen van Biblionet gaan donderdag dus weer open, een dag later volgen er nog zes. 'En vanaf volgende week zijn de meeste bibliotheken weer open. Nog niet allemaal, want bij enkele vestigingen vinden nog werkzaamheden plaats. Maar we zijn blij we weer mensen kunnen verwelkomen', aldus Spelde.

