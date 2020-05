Personal trainer sluit twee vestigingen door corona: 'Maar ik kom weer terug'

In plaats van het openen van die vierde vestiging, gaat ze in Haren en Eelde weer dicht. 'Na vijf jaar investeren zou ik eindelijk geld gaan verdienen.'

Zakelijke keuze

Zelf noemt ze het een 'zakelijke keuze'. 'Ik heb nu 12.000 tot 15.000 euro aan vaste lasten per maand. En de sportscholen, waar ik onder val, moeten tot september dicht blijven. Ik heb weinig zin om me compleet in de schulden te steken.'

De klanten van De Kok, die veelal privéles krijgen, betalen per maand ruim meer dan voor een 'gewone' sportschool. 'Veel van mijn klanten zijn ondernemer. Die zien hun inkomsten ook verdampen, en zetten de betalingen stop. Dat begrijp ik ook.'

De sportschool wordt verbouwd (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

'Veiliger dan de supermarkt'

Wat ze niet begrijpt, is dat sportscholen pas over ruim drie maanden open mogen. 'Bij mij sporten is veiliger dan naar de supermarkt gaan. We hebben er alles aan gedaan om de anderhalve meter afstand te waarborgen en zijn dus al lang klaar om open te gaan.'

In de twee maanden dat ze tot nu toe dicht is heeft De Kok onder andere het luchtcirculatiesysteem in de locatie die nog open is, aangepast. Ook zijn er extra wanden gebouwd om afgeschermde ruimtes te creëren. Klanten komen elkaar niet tegen, maar zien alleen hun trainer.

Groepsapp

Maar open mag ze niet. 'Je moet voor de grap eens in de groepsapp met sportschooleigenaren kijken', zegt De Kok. '80 procent van de branche vreest voor zijn voortbestaan.'

Tevreden over de overheidsmaatregelen is ze dan ook allerminst. 'Ik krijg de 4.000 euro voor ondernemers , maar die is eenmalig. Ik vind het een beetje inhumaan, ik moet iedere keer gewoon maar wachten op de volgende persconferentie.'

Niet de enige

De Kok is niet de enige die klaar is met wachten tot ze weer open kan. Een keten van sportscholen spant een kort geding aan tegen de staat, en eist weer open te mogen, meldt de NOS.

Wij geven één op één-trainingen: de kans op besmetting lijkt mij niet zo groot Stefan Alfons - personal trainer

Stefan Alfons, een andere personal trainer uit Stad, schrijft in een brief aan gemeenteraadsleden dat hij snel weer open wil. 'Als ik niet snel inkomsten kan genereren, dan ga ik het niet redden.'

'Wij zijn geen sportschool waar honderd mensen tegelijk komen, wij zijn een niche in de fitnessbranche. Wij geven één op één-trainingen: de kans op besmetting lijkt mij niet zo groot.'

Gewichten in de sportschool (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Minister bespreekt aanvullende maatregelen

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) liet dinsdagmiddag weten te begrijpen dat sportscholen eerder dan 1 september open willen. 'Ik ga daarom de aanvullende maatregelen die brancheorganisatie NL Actief bespreken met het Outbreak Management Team', twittert hij.

De reden dat sportscholen niet open mogen is volgens de NOS dat het coronavirus in kleine ruimten mogelijk makkelijker wordt verspreid via aerosolen. Dat zijn microscopisch kleine deeltjes die veel kleiner en lichter zijn dan druppels en die zich verder verspreiden en langer in de lucht kunnen blijven.

Anna de Kok hoopt intussen dat ze snel weer open mag. Hoewel de oude locatie in Haren inmiddels een andere huurder heeft, hoopt ze daar op termijn weer opnieuw open te kunnen. 'We worden aan ons lot overgelaten, maar ik kom wel weer terug.'

Lees ook:

- Boksschool verhuist naar buiten, maar heeft na een dag al met vandalisme te maken