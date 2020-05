Grote vraag naar mondkapjes zorgt voor drukte bij stoffenwinkels

De vaste bezoekers kennen hem ongetwijfeld. 53 jaar staat de kraam van ‘Stoffenhandel Henkie’ van Henk van Nuil op de markt in het centrum van Groningen. Maar zo druk als het nu is, is voor hem ook bijzonder. ‘De eerste weken had ik nagenoeg geen handel, maar dat is wel veranderd. Ik mag absoluut niet klagen.’ Van Nuil kijkt naar de mensen die voor zijn kraam staan. Hij staat er alleen voor, terwijl zijn klanten hem nauwlettend volgen.

Verkopen tegen kostprijs

Een van de klanten is Puck. Ze koopt een flinke lap stof. ‘Niet voor mondkapjes hoor, maar voor kleren.' De goedlachse jongedame gaat verder: ‘Maar ik maak wel kapjes en die verkoop ik tegen kostprijs aan vrienden en familie.’ Een vriendin komt keurig op anderhalve meter naast haar staan. ‘En het is ontzettend gezellig om ze samen te maken,’ voegt zij toe.

Henk van Nuil in zijn stoffenkraam (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Schaarste

Van Nuil wijst naar een stapel stof van puur katoen. ‘Ik ben ontzettend blij dat ik een flinke partij heb weten te krijgen, want in heel Nederland is haast geen katoen meer te vinden.'

Klanten moeten buiten wachten

Vorige week maakte premier Rutte bekend dat mondkapjes vanaf 1 juni in het openbaar vervoer verplicht zijn. Sindsdien is de drukte bij de stoffenwinkels opgelopen, ziet ook Gina Spieker van Het Stoffencentrum in Hoogezand.

‘Onze winkel is niet zo heel erg groot en daarom mogen niet meer dan vijf mensen tegelijk naar binnen. Er staan geregeld rijen mensen buiten te wachten. Dit heb ik in ruim dertig jaar nog nooit meegemaakt,’ zegt Spieker.

Puur katoen is schaars geworden (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Levertijd van drie weken

Net als bij Van Nuil gaat ook bij Spieker het pure katoen als zoete broodjes over de toonbank. ‘Unikleur katoen is uitverkocht. De levertijd voor bijvoorbeeld helemaal zwart, grijs of donkerblauw katoen is ongeveer drie weken. Ook de elastiekjes zijn trouwens niet aan te slepen.’

Fleurige kapjes

In het buitenland zie je het volop: trendy mondkapjes. Zelfs designers komen met complete lente- en zomercollecties. Hoe zit het hier in Grunn? Zijn wij een beetje trendy? ‘Je merkt wel dat mensen steeds meer op zoek gaan naar fleurig gekleurde stofjes in plaats van volledig blauwe of zwarte kapjes, maar stof met grappige of bijzondere opdrukken verkoop ik niet massaal’, besluit Spieker.

