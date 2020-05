'Dertig mensen in mijn café? Dat red ik niet eens'

Halverwege de middag gaat de telefoon in Heiligerlee drie keer over. Dan wordt er opgenomen. ‘De Gieterij’, klinkt het aan de andere kant van de lijn. ‘Ik ben echt net aan het kijken in het café’, zegt eigenaar Harm Brouwer, in de regio beter bekend als Neuze.

‘Je mag vier op een kruk bij elkaar zetten, dan anderhalve meter ertussen en dan weer vier krukken’, verwoordt hij zijn gedachten. Een korte stilte volgt. ‘Het wil.’ Een voor een gaat hij de maatregelen uit het protocol bij langs.

‘Ik heb een bar die ik kan laten zakken op het biljart, dus daar kan ik ook nog mensen kwijt. En je moet looppaden hebben met eenrichtingsverkeer. Ik heb drie ingangen, daarvan moet ik er één maken. Maar ja, dan heb je ook nog een nooduitgang nodig.’

Iedereen in de app heeft meteen gereserveerd voor 1 juni Harm 'Neuze' Brouwer - eigenaar De Gieterij

Brouwer lijkt niet ontevreden over de mogelijkheden die hij heeft. Op 1 juni, Tweede Pinksterdag, gaat de zaak als het aan hem ligt meteen open.

'Er zitten hier niet zomaar vijftig mensen, maar je weet niet hoe druk het wordt met Pinksteren. ‘Iedereen popelt. Ik heb alle vaste klanten een berichtje gestuurd met de boodschap dat we dan los gaan.' Lachend: ‘Iedereen in de app heeft meteen gereserveerd voor die dag. Dat zijn al dertig vaste klanten. Ik denk dat we straks een vliegende start hebben.’

Hoe bindend is het protocol?

‘Het is een voorlopig protocol’, zegt Irene van de Velde van Koninklijke Horeca. De versie die er nu ligt, is wel zo goed als definitief. ‘Er zijn nog een paar open eindjes, waarvan we verwachten dat die later deze week concreet zullen worden. Dan gaat het pakket naar de Veiligheidsregio’s. Die bekijken of het protocol in zijn geheel wordt overgenomen of met aanpassingen.’

Iets noordelijker in de provincie klinkt bij het noemen van het horecaprotocol een zucht bij Cindy Wolt. Zij runt samen met haar compagnon Café Centrum en Café Stad en Lande en Café De Eerste Aanleg in Appingedam.

‘Weet je wat het is?’, begint ze de reden achter de zucht uit te leggen. ‘Wij proberen positief te blijven denken. Dit protocol is een begin, het was en is nog een enorme mentale uitdaging. We zien dit als een opening en gaan er alles aan doen om goed open te gaan.’

Ik ben bang dat je straks meer tegenover elkaar komt te staan Cindy Wolt - kroegeigenaar in Delfzijl en Appingedam

Volgens Wolt loopt iedereen in de horeca op zijn tenen. En dat maakt hernieuwde energie lastiger op te brengen. En er staan nogal wat keuzes op stapel voor 1 juni. Gaan Wolts bruine kroegen werken met reserveringen vooraf of aan de deur bijvoorbeeld?

‘En we werken met alcohol’, zegt ze over wat in haar ogen nog een belangrijk punt is. ‘Als er drank in de mensen komt, dan heeft dat een bepaalde uitwerking. Het is niet moedwillig, maar dan verslappen de regels. Ik zie op tegen de handhaving. Niet omdat ik dat niet wil of kan, maar bij bruine kroegen is het voor en met elkaar. Ik ben bang dat je straks meer tegenover elkaar komt te staan.’

'Weer bezig met onze passie'

Ondanks de uitdagingen is Wolt blij dat het protocol er ligt. Want na acht weken zit er eindelijk beweging in de sector waarin ze al jaren werkt. ‘We zijn wat aan het klussen. De meubels zijn eruit en we kijken hoe we die er weer praktisch in kunnen zetten. En dat geldt ook voor de terrasopstelling. Er is wel weer wat werk op ons pad en dat is wel heel fijn. We kunnen bezig met onze passie.’

Bij Café Wolthoorn & Co in de stad Groningen wordt net als bij vele collega’s elders in de provincie nagedacht over heropening, al is het nog wel een beetje met de rem erop. ‘Na de persconferentie van vorige week zijn ook wij gaan passen en meten’, vertelt eigenaar Arnold Ensing, terwijl hij druk bezig is met de grote schoonmaak in zijn café.

‘We denken overal over na. Maar we hebben nog even tot 1 juni. Ga je het café nu al vol zetten met plexiglas schermen? Dit is een nog maar een voorstel waar het kabinet nog over moet beslissen.’

Ik heb met een centimeter rondgelopen en op basis daarvan kan er heel erg weinig Arnold Ensing - eigenaar De Wolthoorn & Co

Ensing verwacht dat er in de week voor deze datum een definitief besluit valt over de horeca. Hij wacht liever nog even met in het achterhoofd dat een toename van het aantal besmettingen kan betekenen dat de horeca ook na 1 juni op slot blijft.

Maar wat als De Wolthoorn wel open mag volgens het horecaprotocol? ‘Dan zal het niet spetterend zijn, maar we kunnen in elk geval wat doen.’ In het beste scenario zouden er volgens Ensing dertig tot veertig mensen aan de tafeltjes in het café kunnen zitten met de juiste maatregelen.

Toch denkt hij dat het een lastig verhaal wordt. ‘Ik heb met een centimeter rondgelopen en op basis daarvan kan er heel erg weinig. Zeker als je kijkt naar mensen die langslopen of naar de wc moeten.’

'Dertig mensen haal ik niet eens'

Dat laatste probleem kaart ook Bas Berendsen van Café Der Witz in hartje Stad aan. ‘Die dertig mensen halen we niet eens. De afstand tot de bar en de muur is één meter. Wat als iemand naar de wc moet?’

Maar daar zit volgens hem niet het voornaamste probleem. ‘Ik denk dat deze richtlijn van Koninklijke Horeca Nederland helemaal niet mag. Ik vermoed dat het RIVM of de gemeente Groningen gaat zeggen: je mag niet met vier mensen aan één tafel.’

We mogen waarschijnlijk wel open, maar ik weet nog niet hoe Bas Berendsen - eigenaar Café Der Witz

Een eventuele oplossing hiervoor door schermen te plaatsen, ziet hij niet zitten. ‘Dat ziet er toch niet gezellig uit? En ik heb vernomen dat het 300 euro kost om vier tafels van elkaar te scheiden met schermen. Dat is nogal wat geld.’

Vooralsnog volgt Berendsen de lijn van zijn collega van De Wolthoorn, namelijk afwachten. ‘Ik wacht op de duidelijke richtlijnen. We mogen waarschijnlijk wel open, maar ik weet nog niet hoe. En volgens mij niemand in Nederland.’

‘Wat Koninklijke Horeca Nederland zegt is iets wat ze heel graag willen, maar wat niet mag. Maar ik hoop zeker dat het wél mag. Dan moet ik snel schakelen en aan de slag met desinfectiemiddelen en looplijnen.’

Gaan mensen wel naar het café?

Op onze facebookpagina geven veel lezers aan dat ze niet meteen rennend naar de kroeg gaan zodra dat weer mag. ‘Als het zo moet, hoeft het niet voor mij’, omschrijft iemand de teneur van de reacties. De afstandelijkheid en beperking tot vier personen aan een tafel worden het vaakst genoemd als argument.

‘Hier op Heiligerlee valt het wel mee, zegt Harm Brouwer van Café De Gieterij in het dorp. ‘De meesten staat te popelen om wel te komen. Het virus is hier ook bijna niet. Voor mensen is het hele gebeuren met corona abstract. Zij zeggen: we komen.’

Cindy Wolt, kroegeigenaar in Delfzijl en Appingedam verwacht niet dat mensen wegblijven uit angst. ‘Als ze afhaken is het niet om angst, maar omdat de gezelligheid wordt aangetast door de afstand. Maar we gaan het meemaken. Time will tell.’

Lees ook:

- Dit zijn de nieuwe richtlijnen voor de horeca

- Nog veel onduidelijk over heropening terrassen: 'Wachten is op het protocol'