Wouter Gudde: 'Nu maar hopen dat mensen ons willen helpen'

Het was zwaar gisteren, voor de medewerkers die te horen kregen dat er bij FC Groningen geen plek meer voor ze is. 'Een grafstemming', noemde één van de elf het. Toch was de ontslagronde pas het begin van de overleving van de Trots van het Noorden.

Noodsituatie

Vacatures worden niet ingevuld. Spelers, staf en directie leveren in en de gemeente Groningen is om hulp gevraagd. Op dit moment heeft de club geld, maar vooral hulp nodig. Nadat de club gisteren de problemen bekend maakte verlengden 125 mensen hun seizoenkaart. Daarmee staat de teller op dit moment op 1800 verkochte kaarten. Vorig jaar waren er op hetzelfde moment 4400 seizoenkaarten verkocht.

'We kunnen op dit moment alleen maar nederig zijn', zegt Gudde over de situatie. 'We hebben op dit moment als club het maximale gedaan. Nu hebben we de hulpvraag bij neergelegd. We maken geen gebruik van ons stadion, dus daarom hoop ik dat de huur opgeschort wordt en dat iedereen de ernst van de situatie inziet.'

FC Groningen trainer Danny Buijs heeft begrip voor de maatregelen die de directie van de club heeft genomen om het hoofd boven water te houden. ‘Ik snap dat er offers zijn gebracht.’

Contact

Na de ontslagronde van gisteren heeft trainer Danny Buijs contact gehad met een aantal ontslagen medewerkers van de club. ‘Ik heb een aantal van hen aan de lijn gehad’, vertelt de trainer. ‘Je probeert dan vooral te luisteren. Ze voelen pijn, verdriet, lopen leeg en zijn emotioneel. Het is heel vervelend dat een aantal mensen nu zonder baan zit. Ik heb een aantal van hen nog meegemaakt in mijn tijd als speler. Sommigen waren al twintig jaar werkzaam bij de club. En dan valt alles in één keer weg. Dat zorgt voor heel veel onzekerheid. Dat doet wel wat me je.’

Je voelde het wel een beetje aankomen Danny Buijs - trainer FC Groningen

Toch begrijpt de oefenmeester dat de club iets moest doen in deze onzekere en zware tijd. ‘Als ik even vanuit persoonlijke titel mag praten, dan voelde je het wel een beetje aankomen’, zegt Buijs. ‘Er komt bijna geen geld binnen en we zitten ook niet bij een club met miljoenen op de bank. Je weet op een gegeven moment dat je als club geraakt gaat worden.’

Toekomst

Ondanks dat er op dit moment 2,5 miljoen euro vanuit het investeringsbudget is afgehaald ziet Buijs de sportieve toekomst van de club positief in. ‘Op dit moment is het belangrijker om de organisatie en de club gezond te krijgen. Natuurlijk is er op den duur een grens, want je moet jezelf ook niet sportief in de problemen helpen. Ik snap dat er offers zijn gebracht en daar ben ik het ook mee eens. Met de bezuinigingen in deze proporties is het zeker mogelijk om met een zeer acceptabel elftal voor de dag te komen’, besluit Buijs.

Veel hebben een vrouw en kinderen thuiszitten en moeten geld verdienen Mike te Wierik - aanvoerder FC Groningen

‘Heel veel van de ontslagen mensen ken je persoonlijk’, zegt aanvoerder Mike te Wierik. ‘Dat is voor iedereen echt ontzettend vervelend. Veel hebben een vrouw en kinderen thuiszitten en moeten hun geld verdienen. Dat doet pijn. Het ging ook om mensen die heel dicht bij de groep staan, dat doet pijn en is droevig. Het is echt waardeloos dat zo’n virus zoveel kapot kan maken.’

Het goede voorbeeld

Als spelersgroep heeft de selectie van FC Groningen ook ingeleverd om de club tegemoet te komen. Als aanvoerder en lid van de spelersraad werd Te Wierik een aantal weken geleden door de directie benaderd.

‘Daarna heb ik contact met de rest van de spelersraad gezocht’, vertelt de afscheidnemende aanvoerder. ‘Er werd toen ook echt aangegeven dat de club in nood zat. Als spelersraad vonden we dan ook direct dat we de club moesten helpen. Dat wij het goede voorbeeld moesten geven. Dat hebben we toen teruggekoppeld naar de rest van de selectie en daar was ook iedereen het over eens. We hebben op dit moment met de club een mondeling akkoord, maar willen alles graag netjes op papier hebben zodat we onze handtekening kunnen zetten.’

De leidende rol in de onderhandelingen omtrent het inleveren van salaris, is waarschijnlijk één van de laatste acties van Te Wierik. Volgend seizoen is hij speler van het Engelse Derby County.

Hij verlaat FC Groningen met een raar gevoel. ‘Ik kom hier het stadion binnen, kijk naar het veld en zie dat er geen goals staan. Het voelt op dit moment een beetje alsof we met de voorbereiding bezig zijn. Het is een hele rare gewaarwording. Ik heb een fantastische tijd bij FC Groningen gehad, maar heel zuur dat het zo moet eindigen.’

