Dode bij ontploffing in flat Groningse wijk Beijum (update)

Het huis vloog na de explosie in brand. Volgens de brandweer gaat het om een gasexplosie.

Op de beelden hieronder zie je hoe de brandweer een raam intikt, waarna de ontploffing plaatsvindt.

Bedreigend

De ontploffing vond plaats in een woning op de begane grond van de flat. Andere flatbewoners staan op hun sokken op straat te kijken. 'Iedereen moest aan de kant toen de brandweer kwam. Die gooide een raampje in en toen waren er vlammen van hier tot Tokyo', vertelt een buurvrouw.

'Met alles wat hier de afgelopen weken is gebeurd, wilden we snel weten wat er aan de hand was. Vandaar dat we niet de tijd hebben genomen om onze schoenen aan te trekken. Dit is echt bedreigend; we willen hier heel graag weg.'

Bewuste keuze

De brandweer wil benadrukken dat het intikken van het raam een weloverwogen besluit geweest is. 'Wij slaan het raam in om voor een veilige situatie te zorgen, daardoor wordt de woning geventileerd en kan het gas weg. De ramen moeten dus in dit geval kapot, om gasophoping en een grotere explosie te voorkomen', zegt een woordvoerder.

Deze getuige zag de explosie

Wibenaheerd

Twee weken geleden vond er vlak bij de flat, in de Wibenaheerd, ook een ontploffing plaats in een appartement. Beide bewoners van die woning raakten lichtgewond. De dagen daarna hield de politie in samenwerking met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) een onderzoek in de flat.

Op twee verschillende dagen werd een explosieve stof gevonden. Beide bewoners van het appartement zijn aangehouden. Later is nog een derde verdachte opgepakt. De explosie van vandaag lijkt niets te maken te hebben met deze zaak.

Oproep

De hulpverlenende diensten roepen iedereen op niet naar de Nijensteinheerd te komen en hulpverleners de ruimte te geven.