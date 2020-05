Tech- en chemiebedrijf krijgen ruim één miljoen euro voor ontwikkeling pleister

Het geld is bedoeld om een pleister verder te ontwikkelen, waarmee complicaties na een lever- en alvleesklieroperatie mogelijk kunnen worden voorkomen.

Het overgrote deel van de subsidie komt terecht bij Polyganics als initiator van het project. Polyganics is een hoogwaardig medische technologiebedrijf en al sinds 1999 succesvol met de toepassing van afbreekbare polymeren in het menselijk lichaam. MercachemSyncom houdt zich bezig met ontwerpen van chemische toepassingen.

Nieuw onderzoek

Een prototype van de lever- en alvleesklierpleister is inmiddels beschikbaar. Nieuw onderzoek moet de werking, veiligheid en effectiviteit van de zelfklevende pleister aantonen bij mensen. Een groot deel van de subsidie komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

CEO Rudy Mareel van Polyganics over de toekenning. 'We zijn blij met de steun van deze partijen om verder te kunnen met de ontwikkeling van dit product. Zeker met de onzekere tijden door de coronacrisis.'

Lekkage van vocht na lever- en alvleesklieroperaties is een veelvoorkomende complicatie. Het is lastig te behandelen omdat gal- en alvleeskliersappen zo agressief zijn.

De verwachting is om dit product bij bewezen veiligheid en effectiviteit over twee of drie jaar op de markt te brengen Rudy Mareel - CEo Polyganics

Klinische studie

Mareel legt uit. 'De meeste polymeren kunnen niet tegen het agressieve vocht uit deze organen. 'Met de Universiteitskliniek van Hamburg-Eppendorf hebben we iets ontwikkelt. We zijn klaar met testen en staan aan de vooravond van een klinische studie.' De verwachting is om dit product bij bewezen veiligheid en effectiviteit over twee of drie jaar op de markt te brengen.

Hoogwaardig

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol over waarom de subsidie is toegekend: ‘We zijn er trots op dat we innovatieve bedrijven kunnen ondersteunen. Polyganics is een inspirerend bedrijf dat voortdurend nieuwe medische producten ontwikkelt en succesvol op de markt weet te brengen. Daarnaast biedt het bedrijf hoogwaardige werkgelegenheid in de regio.’

Nieuw pand

Polyganics bouwt momenteel een nieuw pand op de Zernike Campus, omdat het snelgroeiende bedrijf uit zijn jasje groeit. De nieuwbouw wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de Regionale Investeringssteun Groningen.

