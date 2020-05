Het Kopland komt met hulplijn voor slachtoffers huiselijk geweld

De vrouwenopvang van Het Kopland in Groningen heeft sinds dinsdag een telefonische hulplijn in de lucht voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Via dat nummer kunnen mensen zich melden voor advies. 'Er worden niet direct hulpverleners op je afgestuurd, we bieden een luisterend oor, informatie en advies', legt Paulien Sissingh, hoofd van de vrouwenopvang in Groningen uit.

Corona

Vanwege de coronacrisis zitten veel gezinnen al ruim twee maanden thuis. Hierdoor kunnen spanningen oplopen en is de kans op huiselijk geweld groter. Het signaleren is bovendien moeilijker, omdat bijvoorbeeld scholen tot deze week gesloten waren.

We hadden tijd nodig om dit op te zetten Paulien Sissingh - hoofd vrouwenopvang

Het aantal meldingen is daardoor ook niet toegenomen, vertelt Sissingh. 'We hadden verwacht dat er een grote stijging te zien zou zijn, maar dat was niet zo. Aan de andere kant is het ook wel weer logisch, want scholen, sportclubs en andere sociale gelegenheden zijn of waren allemaal dicht. Dus de kans om het te signaleren is ook een stuk kleiner.'

Hulpverleners

Nu speelt de coronacrisis al een tijd. Waarom dan nu een hulplijn? 'We hadden tijd nodig om dit op te zetten. De telefoons worden bemand door hulpverleners, die moesten geregeld worden. Maar ook andere organisaties waarmee wij eventueel moeten samenwerken moesten op de hoogte zijn', aldus Sissingh.

De telefonische hulplijn is dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur bereikbaar op 088-066 30 90.

