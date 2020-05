Veroordeelde kinderlokker met enkelband gaat opnieuw de fout in

Een oud-Veendammer (50) die in 2016 twee jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd kreeg voor het lokken en betasten van tientallen jonge kinderen, is met een enkelband om opnieuw de fout ingegaan.

Hij werd in januari in Assen aangehouden, nadat hij een kind zijn geslachtsdeel had laten zien. Door de gegevens van zijn enkelband na te gaan, kwamen meer incidenten boven water. De man bleek ook actief geweest in Groningen, Emmen en Zwolle. Daar had hij zijn broek laten zakken voor vijf kinderen tussen de 4 en 8 jaar oud. Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de tbs met voorwaarden wordt omgezet in tbs met dwangverpleging.

Meerdere keren veroordeeld

De man is tussen 2004 en 2014 al vijf keer veroordeeld. In augustus 2015 werd hij in zijn woning in Veendam opnieuw opgepakt voor kinderlokken. Hij nam in de buurt van speeltuintjes in onder meer Emmen, Drachten, Leeuwarden en Hoogeveen kinderen de bosjes in en bevredigde zichzelf.

De reclassering ziet geen mogelijkheden meer de verdachte zonder dwang te behandelen. Het OM is het daarmee eens. 'Dit is maatschappelijk onverantwoord', zei de aanklager tijdens de zitting. De man zit sinds zijn aanhouding in een forensisch psychiatrisch kliniek in Assen. Voor die tijd woonde hij onder begeleiding op het terrein van de kliniek.

Ik zie nu waar het aan ligt en ik heb medicatie waardoor ik rustiger ben Verdachte

'Soort verslaving'

Hij kreeg steeds meer vrijheden, maar hij begon zijn eigen kinderen ook steeds meer te missen. Hierdoor kreeg hij terugvallen, aldus de verdachte.

Hij ziet de misstappen zelf als een soort verslaving. 'Ik zie nu waar het aan ligt en ik heb medicatie waardoor ik rustiger ben.' Hij smeekte de rechter hem een extra kans te geven. Zijn advocate Judith Kwakman vindt dwangverpleging ook een stap te ver.

Zij vroeg extra rapportage aan met het oog op een mogelijke autisme spectrum stoornis (ASS). Hier is volgens haar tot nu toe te weinig aandacht aan besteed.

De verdachte is naar eigen zeggen gemotiveerd om aan behandelingen mee te werken. 'Ik zeg het u uit de grond van mijn hart, ik wil weer een kans in deze kliniek', vulde de man zijn raadsvrouw aan.

De rechtbank doet 26 mei uitspraak.

