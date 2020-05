Steun in coronatijd: winkels in Westerkwartier mogen op zondag open

Winkels in het Westerkwartier mogen tot het einde van het jaar iedere zondag open. Dat heeft de gemeente dinsdag besloten, na gesprekken met twintig ondernemers en verenigingen uit verschillende dorpen.

Met de nieuwe maatregel wil de gemeente ondernemers steunen die het op dit moment zwaar hebben door de coronacrisis.

De nieuwe openingstijden gaan komende zondag in. Winkeliers mogen vanaf dat moment iedere zondag van 8.00 tot 20.00 uur de deuren van hun zaak openen.

Campagne

De gemeente start daarnaast een campagne, waarin consumenten worden opgeroepen bij lokale winkeliers te shoppen.

Aan het einde van het jaar wordt besloten of de zondagsopenstelling verlengd wordt. In de tussentijd bekijkt de gemeente per dorp welke maatregelen nodig zijn.

900 aanvragen voor noodsteun

Zo'n 900 ondernemers in het Westerkwartier hebben tot nu toe aanspraak gemaakt op de tijdelijke noodregeling. Tien procent van de aanvragen komt van ondernemers in de detailhandel.

De gemeente verwacht dat dit aantal oploopt, naarmate de crisis vordert.

Knelpunt

Over de zondagsregeling voor winkeliers in het Westerkwartier is na de gemeentelijke fusie veel discussie geweest. Voorheen bepaalde de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zelf de openingstijden op zondag.

Na de fusie ontstond hier veel onduidelijkheid over, vooral onder supermarkteigenaren. Een supermarkt in Aduard trok een eigen plan en ging, tegen een noodverordening in, op zondag open.

In december bepaalde de gemeenteraad dat supermarkten vanaf begin dit jaar iedere zondag van 13.00 tot 17.00 uur open mogen. Overige winkels mogen zelf zes koopzondagen kiezen.

Lees ook:

- Eigenaar kinderwinkel: 'Die 4000 euro gaat mij niet redden'