Acantus en politie geven onruststokers in ‘drugsflat’ laatste waarschuwing

Woningcorporatie Acantus heeft samen met de politie een ‘indringend gesprek gevoerd’ met onruststokers in de Venne flat in Winschoten. Meerdere huishoudens hebben een bezoekje gekregen waarbij de bewoners hun laatste waarschuwing hebben ontvangen.

Acantus: ‘Een aantal bewoners veroorzaakt overlast en bederft daarmee het woonplezier van een aantal andere bewoners in de Venne flat.’

De Venne Flat wordt door een deel van de bewoners de ‘drugsflat’ genoemd. Er wordt gedeald, jongeren omzeilen de camera’s door met ladders balkons te beklimmen en al meerdere keren is bloed aangetroffen in de lift. Senioren laten weten 'doodsangsten' uit te staan.

Aanpak

De problemen in de flat zijn al langer bekend bij Acantus, dat eigenaar is van de flat, de politie en de gemeente Oldambt. Maar de problemen oplossen is makkelijker gezegd dan gedaan.

Acantus kan niet zomaar huurders uit hun woning plaatsen. Daarvoor moeten eerst dossiers opgebouwd worden en daar zijn klachten voor nodig. De woningcorporatie heeft onlangs klachtenformulieren naar de bewoners van de flat gestuurd met het verzoek die in te vullen. Daar is gehoor aangegeven, laat Acantus weten.

De woningcorporatie: ‘Dit helpt ons in de vervolgaanpak. Samen hopen wij het op te lossen, zodat iedereen weer met plezier in de flat kan wonen.’

Meer maatregelen

Acantus benadrukt de afgelopen maanden niet stil te hebben gezeten. ‘Er is het nodige gedaan. De wijkagent en de buurtconciërge van Acantus komen vaker langs in het complex. En er was tot aan de coronacrisis een wekelijks koffiemoment met de bewoners waarbij Acantus aanwezig was.’

'Ook is er een camera in het complex geplaatst en is Sociaal Werk Oldambt geïnformeerd om bewoners die dat nodig hebben bij te staan. '

Problemen niet opgelost

Ondanks de goede bedoelingen houden de problemen vooralsnog aan. Bewoners sturen bijna wekelijks berichten waaruit blijkt dat de situatie nog steeds niet is verbeterd. In de nacht van maandag op dinsdag was het wederom raak.

Acantus is bezig met een renovatie in de flat. Daarvoor zijn een bouwlift en containers tegen het gebouw aan gezet. Sommige jongeren zien daarin blijkbaar een kans om ongezien het gebouw te betreden. Bewoners laten weten dat in die desbetreffende nacht twee jongeren via de bouwlift naar binnen zijn gekomen om vervolgens op de derde etage een woning in te gaan.

Ook was het slot van het schuurtje geforceerd. Daarin staan de fietsen en scooters van bewoners. Daarvan is aangifte gedaan.

Van senioren naar jongeren

De ellende in de flat speelt sinds een kleine vier jaar. De flat werd altijd bewoond door ouderen, maar toen Acantus merkte dat het moeilijker werd om de flat vol te krijgen, zijn de regels veranderd. Sinds dat moment mochten ook jongeren vanaf achttien jaar in de flat komen wonen.

De oudere bewoners bestempelen dat moment als startsein van de ellende.

