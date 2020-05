Bewoonster van geëxplodeerd appartement nam afscheid via Instagram

Op de beelden is te zien en te horen dat de vrouw de gaskraan open heeft gezet. Even later houdt zij een pakje sigaretten omhoog richting de hulpdiensten die naar haar appartement gesneld zijn.

Emoties

In de filmpjes is te zien dat de emoties van de vrouw heen en weer schieten. Rond 11.00 uur vanmorgen spreekt zij rustig, in het Engels, haar ongeveer 4500 volgers toe. Even later is de vrouw in tranen en laat zij zien dat zij de gaskraan open heeft gedraaid.

Ik voelde direct dat het bij haar moest zijn oud-studiegenoot

Geschrokken studiegenoot

Een oud-studiegenoot van de overleden bewoonster volgt de vrouw al langer op Instagram. 'Ze maakte vaker dit soort filmpjes. Toen ik die van vandaag zag schrok ik, en twee andere oud-studiegenoten ook. Wij hebben direct met elkaar gebeld. Vervolgens heeft één van hen de politie op de hoogte gesteld.’

‘Ik vind het echt heel erg, en heel bizar wat er gebeurd is. Omdat ze vaker dit soort video's plaatst, twijfelde ik nog om alle beelden te bekijken. Maar toen kreeg ik de melding dat er een ontploffing was in Beijum. Ik voelde direct dat het bij haar moest zijn.’

De vrouw uit Beijum zat een paar klassen boven haar oud-studiegenoten. Ze hadden gezamenlijke lessen. ‘Ik kende haar niet heel goed en heb door de heftige video's meerdere keren getwijfeld om haar te ontvolgen. Maar ik heb dat nooit gedaan, want ze riep vooral veel en deed uiteindelijk niets. Tot vandaag dus.’

De beelden waarop dit artikel is gebaseerd zijn in handen van RTV Noord. Uit piëteit met de overledene en haar familie worden die niet gedeeld. De naam van de geciteerde oud-studiegenoot is bij de hoofdredactie bekend.

Heb jij zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.