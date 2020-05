FC Groningen roept met nieuwe campagne de hulp in van supporters

De afgelopen dagen werd al duidelijk dat FC Groningen er alles aan gaat doen om zoveel mogelijk mensen te bewegen om een seizoenkaart af te nemen of te verlengen. Daarnaast wil de club ook sponsoren bewegen om hun contracten voor komend seizoen te verlengen.

Op pad

Met deze campagne hoopt de club daarmee een positief effect te bewerkstelligen. ‘Het gaat helemaal om PR-creëren’, zegt Froma. ‘En dan echt vanuit supporters en sponsoren zelf.’

We vragen iedereen om achter de club te gaan staan Edwin Froma - marketingmanager FC Groningen

De komende tijd gaan alle medewerkers van de club op pad om de provincie zo groen mogelijk te maken. ‘We gaan een pakket opsturen, maar ook aanbieden aan alle mensen die nu al hun seizoenkaart verlengd hebben. Verder gaan we iedereen een brief aanbieden, geschreven door directeur Wouter Gudde. We geven tekst en uitleg en vragen iedereen om achter de club te gaan staan.’

Het pakket bestaat onder andere uit een fysieke poster, maar ook uit een social media set. ‘Hopelijk kleurt de fysieke, maar ook de online-wereld helemaal groen. Tevens vind ik het een mooi signaal naar politieke partijen, want als je straks op de fiets stapt, zie je overal de liefde voor Groningen.’

Voorstellen

De hele actie is er uiteindelijk op gericht om zoveel mogelijk mensen te bewegen een seizoenkaart af te nemen, maar ook om af te zien van de compensatieregeling. Elke seizoenkaarthouder heeft vorig jaar namelijk vier thuiswedstrijden gemist en heeft daarom recht op enige vorm van compensatie. De club komt daarom met drie voorstellen.

Er wordt afgezien van compensatie en de supporter doet een extra donatie aan de club. Er wordt afgezien van compensatie. De supporter ontvangt een voucher voor vier soortgelijke wedstrijden of ontvangt een voucher voor de fanshop.

Algemeen directeur Wouter Gudde hoopt dat mensen voor optie één of twee kiezen. ‘We kunnen op dit moment alleen maar nederig zijn. Als organisatie hebben we op dit moment het maximale gedaan om ervoor te zorgen dat we de tekorten de komende tijd kunnen opvangen.’

Ik hoop echt dat de mensen ons niet laten zitten Wouter Gudde - directeur FC Groningen

Oproep tot verlenging

Tevens doet de club een oproep om juist op dit moment de seizoenkaarten, maar ook sponsorcontracten te verlengen. ‘We halen in tegenstelling tot andere competities zo’n 60 tot 70 procent van onze omzet uit sponsoring en kaartverkoop’, zegt Gudde toe.

Op dit moment zijn er zo’n 1800 kaarten voor komend seizoen verkocht. Na de oproep van maandagavond verlengden 125 mensen hun kaart. Vorig jaar waren er rond deze tijd 4400 seizoenkaarten afgenomen. ‘Dat geld komt normaal gesproken in de maanden juni en juli bij ons binnen’, vertelt Gudde.

De actie #laatonsweereensjuichen op een pamflet (Foto: FC Groningen)

‘Als iedereen gaat wachten met verlengen, komen we echt in liquiditeitsproblemen en hebben we vóór september al een probleem. Dan moeten we op zoek naar andere manieren van geld ophalen. Ik hoop echt dat de mensen ons niet laten zitten. Daarom doen we ook de belofte dat mensen hun geld terugkrijgen op het moment dat er wedstrijden zonder publiek moeten worden gespeeld. Hopelijk haalt dat een beetje de onzekerheid weg. Als ik kijk naar het enthousiasme dan heb ik er een goed gevoel bij.’

Lees ook:

- Wouter Gudde: 'Nu maar hopen dat mensen ons willen helpen'