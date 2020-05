Eerste paal de grond in voor nieuwe hoogspanningsverbinding

TenneT heeft twee aannemers aan het werk voor het civiele werk: BAM werkt vanuit Vierverlaten en Strukton Mobilis vanaf Eemshaven. Bij het Boterdiep in Bedum ontmoeten beide aannemers elkaar. Begin dit voorjaar zijn de werkwegen aangelegd.

‘We hebben de eerste paal er nu bijna in zitten. Deze is voor de eerste mastvoet. In elke voet komen twintig heipalen’, vertelt Zoltin Strietman, bouwleider bij TenneT. Hij is aanwezig bij de bouw in de Eemshaven.

De nieuwe lijn vervangt de huidige 220 kV- hoogspanningsverbinding. De masten en geleiders van deze verbinding worden afgebroken. Dat geldt ook voor de 110 kV-lijn tussen Brillerij en Vierverlaten, die verdwijnt omdat de kV-lijn gecombineerd wordt met de 380 kV-verbinding.

Nieuwe masten

Voor de hoogspanningsverbinding worden nieuwe soorten masten gebruikt. Geen één grote vakwerkmasten, maar twee pylonen: zogeheten windrackmasten. ‘Op elke locatie komen dus twee mastvoeten. Er zijn 121 mastlocaties met funderingen waarop de masten, twee pylonen per locatie, zullen worden geplaatst’, vertelt Strietman. Als de masten zijn geplaatst, worden de stroomgeleiders erin gemonteerd.

Werkzaamheden bij de Eemshaven (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Het funderen begint met een paalconstructie. ‘Deze heipalen gaan 25 meter diep de grond in’, vertelt Strietman. Voor het plaatsen van de masten zal niet geheid worden in de buurt van woonwijken. Die heipalen worden dan niet de grond in geslagen, maar geschroefd. Dat geeft minder geluid en trillingen.

Extra maatregelen vanwege corona

Ook op de bouwplaats hebben ze te maken met extra maatregelen vanwege de coronacrisis. Het Rijk, RIVM en de bouw- en technieksector hebben samen een protocol opgesteld waarin staat waar bouwmedewerkers zich aan moeten houden.

Daarnaast zijn er waarschuwingsborden geplaatst en moeten werknemers regelmatig hun handen wassen. Daarvoor zijn mobiele handenwasplaatsen ingericht.

De schaftketen. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Ook zijn er extra schaftketen geplaatst voor de bouwmedewerkers, zodat iedereen voldoende afstand kan houden. ‘Er kunnen maar drie personen in een schaftkeet en we zijn met zes personen. Dus aan één hadden we niet genoeg’, vertelt Jappie de Bruin, bouwleider bij Strukton/Mobilis.

Regels niet altijd hanteerbaar

‘Het is wel lastiger werken', gaat hij verder. 'Bij bepaalde dingen moet je even dichter bij elkaar staan dan die anderhalve meter. Maar dat is dan niet anders. Maar doordat onze teams niet wissel,en weet je ook goed van elkaar hoe diegene zich voelt’, vertelt de Bruin.

Er loopt ook iemand op de bouwplaats rond die de coronamaatregelen in de gaten houdt. ‘We hebben een coronafunctionaris om het zo maar even te noemen. Die spreekt af en toe de mensen aan als dat nodig is.' De uitbraak van het coronavirus heeft er niet voor gezorgd dat er vertraging in de aanleg van de hoogspanningsverbinding is opgetreden.

Hoe ziet het eruit?

Deze week heeft TenneT ook een website gelanceerd waarop te zien is hoe de masten eruit komen te zien en worden toegepast in het landschap.

Zo komt de 380 kV-verbinding eruit te zien. (Foto: TenneT)

Compensatie

Tegen de vernieuwing was overigens weerstand. Bewoners zagen liever dat de kabel ondergronds zou worden aangelegd. Als compensatie voor de overlast die omwonenden ervaren, is samen met bewoners en gemeenten een programma opgesteld om het landschap te verbeteren.

De aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding moet klaar zijn in de tweede helft van 2023.

Een illustratie van de nieuwe 380 kV-verbinding. (Foto: TenneT)

Lees ook:

- TenneT werkt aan elektriciteitsverbinding tussen Stad en Delfzijl

- 'Niemand zit op masten te wachten. Dus goed dat er wat voor terugkomt'

- Compensatieprogramma voor hoogspanningslijn begint deze week