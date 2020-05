Troostlaidje #39: Marianne Veenstra - Kop d'r veur

Een 'troostlaidje' in deze coronatijd. In het RTV Noord-programma Edwin op Noord riepen we Groninger artiesten op om zo'n liedje te schrijven.

Onder anderen Kira Dekker, Lars Koehoorn, Inge van Calkar, Bert Hadders en Sproakwotter brachten hun liedje al ten gehore. Vandaag is het de beurt aan Marianne Veenstra.

Veenstra maakte het lied 'Kop d'r veur' En daar moest ze naar eigen zeggen wel even tijd voor maken. De coronacrisis maakte de invulling van haar agenda tot een flinke puzzel.

Veenstra werkt namelijk als vrachtwagenchauffeur, terwijl haar kinderen niet naar school konden. Met hulp van vrienden en familie kwam ze er toch uit. 'Maar het is een behoorlijke aanslag voor je leven om al die dingen ineens anders te regelen.'

In het Gronings

Veenstra zingt het Troostlaidje in het Gronings, en dat was ook voor haar zelf even wennen. 'Ik zing normaal helemaal niet in het Gronings', zegt ze lachend. 'Ik ben wel Gronings opgevoed, mijn ouders praten Gronings tegen elkaar, maar ik waag me er zelf niet aan.'

Voor het Troostlaidje maakte ze een uitzondering. 'Want dat kon niet in het Nederlands', vindt ze. Zingen in het Gronings smaakte bovendien naar meer. 'Het was erg leuk en heeft verslavende werking, maar ik beloof niets richting de toekomst.'

Alle eerdere troostlaidjes kun je in deze playlist vinden.