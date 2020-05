Gemeente: geen verhoogd terras op Grote Markt

'Ik juich creativiteit in het algemeen toe, maar dit idee niet', zegt Van der Schaaf. 'Dit is precies wat we niet moeten doen.'

Zorgt voor meer drukte

De gemeente is bang dat een verhoogd terras voor meer drukte zorgt. 'Je creëert eigenlijk een soort evenement. Bovendien is het praktisch gezien volgens mij ook niet te doen.'

Van der Schaafs woordvoerder laat later weten dat er ook geen officieel verzoek is binnengekomen bij de gemeente. 'Bovendien zou er een compleet plan moeten komen, en dat ligt er niet.'

Aanzicht Grote Markt

Het aanzicht van de Grote Markt zou ook nogal veranderen door het verhoogde terras. De gemeente liet eerder al weten dat een groot terras op de Grote Markt ook niet tot de mogelijkheden behoort.

'Maar creativiteit is in deze tijden nodig en we moeten wel goed nadenken hoe we de openbare ruimte wél zo goed mogelijk kunnen benutten', zegt Van der Schaaf.

Protocol

De gemeente is met de horeca en andere detailhandels in gesprek om een protocol te maken voor de binnenstad in coronatijden. Het plan wordt deze of volgende week verwacht.

