De Ziffels brengt na 36 jaar debuutalbum uit

Ze zijn inmiddels alle vijf de zestig gepasseerd. Henk Boonstra (zang), Sipke Boorsma (gitaar), José Cutileiro (gitaar), Theo van der Laan (drums) en Frits Vogt (bas). Midden jaren 80 bestormden ze de Nederlandse poppodia met aanstekelijke beatmuziek. ‘Wij waren een vreemde eend in de bijt’, blikt drummer Van der Laan terug op die tijd. ‘Terwijl Groningen heel erg bezig was met new wave en harde metal-achtige muziek, maakten wij Amerikaanse beatmuziek.’

De Ziffels in 1986. (Foto: Ruud van den Houten)

Het sjekkie van Chilton

‘Ik dacht we gaan het helemaal maken’, vervolgt Van der Laan lachend. Het voorprogramma dat de band deed voor de Amerikaanse zanger Alex Chilton is voor hem nog altijd één van de hoogtepunten uit het korte bestaan van de Ziffels. ’Wij waren enorme fans van Chilton en hadden al zijn platen. Na de show ontmoetten we hem in de kleedkamer. Hij wilde roken. De andere jongens rookten allemaal Samson, maar ik rookte Drum. Ik was de koning te rijk, want hij wilde een sjekkie van mijn shag draaien!’

Eigenlijk is het een uit de hand gelopen geintje Theo van der Laan - Drummer van Ziffels

Nadat gitarist José Cutileiro vanwege een peesontsteking uit de band moest stappen en de zanger verhuisde naar het Westen, viel de band uit elkaar. Van de Ziffels was tot die tijd een demo en een single verschenen. Van een debuutalbum was het, tot nu toe, niet gekomen.

'Oude nummers hadden we gauw gezien'

‘Eigenlijk is het een uit de hand gelopen geintje’, vertelt Van der Laan over het ontstaan van de elpee. ‘We waren weer eens gewoon voor de lol aan het repeteren. Eerst oude nummers, maar die hadden we gauw gezien.’ Toen de band met nieuw materiaal aan de slag ging, begon het vuur weer te branden. ‘We repeteerden op zaterdag en namen het dan de volgende dag op. Dat hebben we een paar weekenden herhaald.’ En nu ligt het debuutalbum er.

Ik hoop nog steeds dat er een reünie komt Theo van der Laan - Drummer van Ziffels

Ziffels, zoals de elpee heet, krijgt geen officiële presentatie. Een reünie-optreden zit er evenmin in. ‘We zitten nu met corona, maar ook met de broze gezondheid van een paar bandleden. Maar ik hoop nog steeds dat er een reünie komt: als iedereen beter is en de coronacrisis voorbij is’, besluit de drummer.