Campings moeten het dit seizoen van binnenlands toerisme hebben, hotels van reuring in de stad

'Het is voor gasten uit Duitsland en België nu niet aantrekkelijk om een plaats op een Nederlandse camping te boeken', vertelt woordvoerder Petra Ellens van brancheorganisatie HISWA-RECRON Noord. 'Bij hen zijn de regels nu soepeler dan bij ons, waar we pas vanaf 1 juli het gezamenlijke sanitair mogen openen. Ze hebben hun verblijf massaal gecanceld.'

'Gelukkig komen daar Nederlanders voor in de plaats. We zullen het dit jaar moeten hebben van binnenlands toerisme', vult ze aan. Het stoort Ellens dat er al bedrijven en instellingen zijn die gedeelde toiletten voor hun publiek gebruiken, terwijl de relatief stille campings dat nog niet mogen.

Moekesgat

In grensdorp Ter Apel komen de campinggasten vooral uit eigen dorp. Eigenaar Ronald Hut van camping Moekesgat heeft er nu ongeveer 25 staan. 'Ik heb mensen die eigenlijk met de caravan naar Kroatië zouden gaan en toch het vakantiegevoel willen ervaren', zegt hij. 'Andere jaren heb ik bijna nooit mensen uit de omgeving van Ter Apel.'

Ronald Hut van camping Moekesgat in Ter Apel (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

De gasten uit eigen dorp zouden af en toe naar huis gaan om te douchen, want de campingvoorzieningen blijven voorlopig gesloten. Ook zouden de gasten langer blijven dan anders. 'Ze blijven bijvoorbeeld drie weken, omdat ze het geld anders ook hadden uitgegeven aan vakantie van een week in een ander land', zegt de campingeigenaar.

Hut denkt niet dat het type gast na de versoepeling van coronamaatregelen verandert. 'Ik verwacht niet dat er ineens ontzettend veel mensen uit bijvoorbeeld Brabant hier naartoe zullen komen als de sanitaire voorzieningen vanaf 1 juli weer open mogen. Mensen blijven toch liever in een veilige omgeving, vermoed ik.'

Pinksteren

Bij Camping de Bouwte in Midwolda is het nu vooral rustig, al zijn wel een aantal mensen die de camping gebruiken om ontspanning te zoeken. 'Een aantal vaste gasten en gasten die iets huren met een douche, toilet en keuken', zegt eigenaresse Rommie Smids.

Toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings blijven zoals gezegd tot 1 juli dicht, maar Smids hoopt dat daar een versoepeling in komt. 'Anders worden het hele rustige pinksterdagen', zegt ze. Volgens haar komen komen de 'proefkampeerders' rond Hemelvaart en Pinksteren alvast naar de camping, voordat ze normaliter doorreizen.

Rommie Smids van camping de Bouwte in Midwolda (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Martini Hotel

Ook in de hotels van Stadjer Fred Dalebout, zoals het Martini Hotel in Stad en het Brinkhotel in Zuidlaren, zijn alle boekingen tot en met augustus geannuleerd. 'Het komt nu heel langzaam weer op gang, maar er moet wel wat te doen zijn in de stad, zowel voor zakelijke gasten als voor toeristen, anders gaan mensen echt niet naar een hotel.'

Zowel Ellens als Dalebout ziet wel wat in de richtlijnen van de EU, maar die betekenen voor hen eerder een noodzaak om weer gasten te mogen verwelkomen. Ellens: 'Het is positief dat er gestreefd wordt naar uniformiteit, want die is nu ver te zoeken. In Nederland moeten de Veiligheidsregio's de richtlijnen van het kabinet vertalen. Dat verschilt dus zelfs per provincie. Je kunt je voorstellen dat Duitsers en Belgen zeggen: dat is me te ingewikkeld, dan blijf ik liever wat dichter bij huis.'

Dalebout denkt dat het helpt als reizen binnen de EU weer meer mogelijk wordt. 'Als die mogelijkheden worden verruimd, betekent het dat er weer wat bedrijvigheid in het hotel kan komen. Maar de impact van het afgelasten van bijvoorbeeld de TT in Assen en dat soort evenementen is enorm.'

Geld terug

Iedereen die een boeking annuleert krijgt van het Martini Hotel geld terug. Dat is conform de EU-richtlijn, hoewel de Nederlandse overheid die zelf niet wil voorschrijven. 'De meeste mensen hebben helemaal geannuleerd, al zeggen ze dan dat ze later nog wel eens terug komen. Zo'n tien procent heeft zijn of haar verblijf een paar maanden opgeschoven', vertelt Dalebout.

Ellens raadt aanstaande vakantievierders wel aan om tijdig te reserveren. 'Het mag nu dan nog stil zijn, straks wil iedereen alsnog naar de camping, en je mag niet meer op de bonnefooi komen. Ik zou dus niet te lang wachten.'

