Hondenscholen wachten in onzekerheid af: 'Ik heb ruimte zat'

Het hondencentrum van Appelman bevindt zich in Landgoed Nienoord. Vroeger lagen hier vier tennisbanen. Het gravel is verdwenen en nu ligt er gras. De hekken die moesten voorkomen dat tennisballen in het bos verdwenen staan er nog.

Groot genoeg?

Het terrein is veertig bij vijftig meter groot. Groot genoeg om anderhalve meter afstand te kunnen houden tussen de cursisten, zou je denken. Maar de gemeente Westerkwartier denkt daar anders over. Appelman mag alleen privéles geven, groepslessen zijn nog steeds niet toegestaan.

Vreemd

De eigenaresse van het hondencentrum vindt het een vreemde gang van zaken. 'Sinds de coronamaatregelen van kracht werden ben ik doorgegaan met het geven van privélessen, want dat mocht. De groepslessen heb ik meteen stilgelegd. Nu de regels zijn versoepeld en ik hier ruimte zat heb om met meerdere mensen en honden tegelijk aan de slag te gaan mag dat niet.'

Het terrein van de hondenschool op landgoed Nienoord (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Volgens Appelman verschilt het beleid per gemeente: 'Ik heb contact gehad met hondenscholen in het Noorden en in andere delen van het land en een aantal is weer volledig in bedrijf. Andere collega's werken nog met beperkingen. Kortom: er is nog veel onduidelijkheid.'

Ruimte

Zich aan de anderhalve meter afstandsregel houden is volgens Appelman op haar hondenschool geen probleem. 'Dat deden we eigenlijk altijd al. Baasjes en de honden hebben ruimte nodig. Bij de instructies en de oefeningen stonden ze al meters uit elkaar. In die zijn is er niets veranderd.'

Mogelijk wordt het probleem bij de school van Appelman veroorzaakt door de bestemming die op het terrein ligt. 'Het heeft een sportbestemming, omdat het ooit een tenniscomplex was. Misschien dat dat bepaalt waarom ik nog niet volledig los mag, maar duidelijkheid daarover te krijgen is lastig.'

