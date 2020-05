Nieuw bedrijf Eemshaven zet plastic om in gas

Het bedrijf S4 GroNext gaat een fabriek in de Eemshaven bouwen waar plastic afval wordt omgezet in duurzaam gas.

Het gaat om niet recyclebaar plastic, dat in de fabriek wordt omgezet in korrels. Die korrels worden vervolgens in een chemische installatie verwerkt tot duurzaam gas, dat deels wordt omgezet in elektriciteit voor eigen gebruik. De rest kan dienen als grondstof voor de chemische industrie.

Je kunt er een golfbaan op aanleggen, maar je kunt het ook nuttig gebruiken Peter Teerlink - Directeur S4 Energy

Directeur Peter Teerlink van moederbedrijf S4 Energy: 'Het gaat om een bepaald soort polymeren in bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal. Die kun je verbranden of storten en er bijvoorbeeld een golfbaan op aanleggen, maar je kunt het ook nuttig gebruiken.'

'Geen uitstoot'

Het bedrijf zegt dat bij het proces geen uitstoot vrijkomt en dat het zelfvoorzienend is in de energie. Een deel van de opgewekte elektriciteit wordt gebruikt voor de ondersteuning van het lokale netwerk. Teerlink: 'We slaan het op in vliegwielen en batterijen, en als de vraag groot is kunnen leveren aan het net.'

Het bedrijf krijgt 2,8 miljoen euro subsidie vanuit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). De nieuwe fabriek levert op termijn 28 banen op. De installatie wordt gebouwd op vijfduizend vierkante meter aan de Middenweg in de Eemshaven, met uitbreidingsmogelijkheden van nog eens vijfduizend vierkante meter. Naar verwachting is S4 GroNext vanaf half 2021 operationeel.

'Ontzettend leuk ontvangen'

Volgens Teerlink heeft S4 GroNext voor de Eemshaven gekozen omdat het gebied sterk gericht is op innovatie en duurzaamheid. 'Bovendien zijn we ontzettend leuk ontvangen en zijn we geen bureaucratie tegengekomen.'