Intocht Sinterklaas in Stad voortaan zonder Zwarte Piet

De intocht van Sinterklaas in de stad Groningen vindt voortaan plaats zonder traditionele Zwarte Pieten. De gemeente Groningen heeft dat in overleg met de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken besloten.

De KVVV organiseert de intocht in Stad. Afgelopen jaar was twee derde van de pieten nog zwart, de andere pieten hadden roetvegen.

Voorbeeldfunctie

'De gemeente heeft aangedrongen op een andere invulling van de stedelijke intocht. We streven, net als de organisatie, naar een feest voor iedereen', zegt de gemeente.

'We vinden het namelijk belangrijk dat het figuur van Zwarte Piet door niemand als kwetsend ervaren wordt', zegt wethouder Glimina Chakor (GroenLinks). 'Vanaf dit jaar zijn er daarom alleen nog naturel-pieten en roetveegpieten'

Inclusieve samenleving

'We streven naar een inclusieve samenleving', is de gedachte van de gemeente. 'Het past ook in lijn met de landelijke intocht en het Sinterklaasjournaal. We zijn niet de eerste stad die overgaat, maar we zien dat de overgang in andere steden geruisloos is verlopen.'

Dorpen

In dorpen als Haren en Ten Boer mogen er nog wel zwarte pieten rondlopen. 'Daar willen we wel stapsgewijs naar een zwarte pietloze intocht. Over een aantal jaren moet dat het geval zijn', zegt Chakor.

'Nieuw normaal'

'Je ziet dat de roetveegpiet het nieuwe normaal gaat worden', zegt Chakor, die overigens benadrukt dat de gesprekken over de zwarte pietloze intocht al voor de coronacrisis begonnen.

'Ik hoop dat deze keuze toekomstige demonstraties voorkomt, en ga er vanuit dat bepaalde actiegroepen daar niet meer staan', zegt ze.

'Mochten er wel aanvragen voor demonstraties komen, dan hebben groepen daar natuurlijk wel recht op.'

