Nieuwe busdienstregeling 2021: snellere lijnen, maar minder haltes

Het OV-bureau Groningen Drenthe is druk aan het puzzelen met de busdienstregeling voor 2021. Wensen genoeg, maar extra geld is er nauwelijks. Om verbeteringen te kunnen realiseren, moet er worden beknibbeld op een aantal routes.

Het uitgangspunt van het ov-bureau is de frequentie op veelgebruikte buslijnen te verhogen en reizigers - waar mogelijk - sneller op hun bestemming te laten arriveren. Dat kan op verschillende manieren worden bereikt. Bijvoorbeeld door het opsplitsen van een lijn, zoals bij lijn 12 in de stad Groningen staat te gebeuren.

Deze lijn loopt nu nog tussen het Hoofdstation via het Europapark en Euvelgunne naar Kardinge. Als het aan het ov-bureau ligt, wordt deze lijn opgesplitst in scholierenlijn 16 (station Europapark - scholen Lewenborg - Euvelgunne) en forensenlijn 19 (Hoofdstation - station Europapark - Euvelgunne).

Deel routes geschrapt

Bij andere stadslijnen wordt waarschijnlijk een deel van de route geschrapt, zoals in de wijk Hoornsemeer, waar lijn 10 rijdt. Deze rijdt nu nog van begin-/eindpunt Maartenshof via verschillende haltes langs de Den Uylstraat.

De bedoeling is dat deze bus in de nieuwe dienstregeling over de Olaf Palmelaan gaat rijden. Dat betekent dat onder meer de halte aan de Dreesstraat (ter hoogte van de Dreesflat) verdwijnt. Dat geldt waarschijnlijk ook voor een paar haltes bij in de buurt van het verderop gelegen Martiniziekenhuis. Daar staan nu nog op korte afstand van elkaar meerdere haltes. Wat het ov-bureau betreft is dat iets te veel van het goede. Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij niet om de halte voor de hoofdingang van het ziekenhuis.

De tijd die met deze ingreep wordt bespaard, kan worden gebruikt om Selwerd te bedienen. Lijn 9 zal niet langer door deze noordelijke stadswijk rijden, maar voortaan rechtstreeks via de Eikenlaan naar station Noord rijden.

Een deel van de route door Selwerd wordt overgenomen door lijn 10, die vanaf de Korrewegwijk via de Ring Noord over de Iepenlaan naar Station Noord gaat rijden. Maar, net als in de Hoornsemeer, zullen ook in Selwerd per saldo enkele haltes verdwijnen.

Goed nieuws is voor de inwoners van de wijk Vinkhuizen. Als de nieuwe dienstregeling volgens de plannen ingaat, zullen zij weer rechtstreeks met de bus twee keer per uur overdag en op zaterdag naar het Martiniziekenhuis kunnen reizen.

Ook voor streeklijnen staat een aantal veranderingen op stapel. Het gaat bijvoorbeeld om twee ritten (lijn 142) in de ochtendspits van Ter Apel en Emmer-Compascuum, die rechtstreeks naar scholen en het Scheper Ziekenhuis in Emmen gaan rijden.

Wens: busbaan langs N355

Zoals bekend, gaan eind dit jaar tussen Groningen en Leeuwarden twee sneltreinen per uur rijden (nu is dat nog een sneltrein per uur). Het ziet er naar uit dat een van deze sneltreinen ook een stop maakt in Zuidhorn. Studenten uit Leeuwarden kunnen daar overstappen op een snelbus naar het Zerniketerrein. De route loopt via de N355 (de Friesestraatweg).

Het probleem is dat het verkeer daar in de spits vaak vertraging oploopt. Het OV-Bureau Groningen Drenthe ziet in de aanleg van een aparte busbaan de oplossing voor dit probleem, maar de provincie moet daar dan wel geld voor over hebben. Dat geld is op dit moment niet voorhanden.

Inspraak en corona

De nieuwe dienstregeling, zoals het ov-bureau die voor zich ziet, gaat nu de inspraak in. Consumentenorganisaties en de politiek hebben tot 12 mei de kans hun zegje te doen. Daarna hakt het dagelijks bestuur van het bureau de knopen door. Met een nadrukkelijk voorbehoud: de gevolgen van de coronacrisis. Die zijn op dit moment moeilijk te overzien. Als de situatie in de loop van het jaar weer verslechtert, dan kan dat aanleiding de dienstregeling opnieuw onder de loep te nemen, aldus een woordvoerder.

Bekijk HIER de voorgenomen wijzigingen in de busdienstregeling 2021