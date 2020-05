Weinig zorgen in Ter Apel over landelijke stijging overlastcijfers

In 2019 is vooral het aantal winkeldiefstallen door asielzoekers toegenomen. Het totale aantal misdrijven onder asielzoekers steeg met 27 procent. Ook is het aantal incidenten op asielzoekerscentra (azc's) toegenomen met dertig procent.

Dat blijkt uit landelijke cijfers waar het ministerie van Justitie en Veiligheid woensdagmiddag mee naar buiten komt.

Maar de stijging op papier is niet zorgelijk vinden de ondernemersvereniging in Ter Apel, omdat er meer aangifte wordt gedaan. Ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vindt dat de veiligheid van medewerkers niet is afgenomen.

Veiligelanders

In Ter Apel staat het enige aanmeldcentrum voor asielzoekers in Nederland. Alle asielzoekers die hier asiel aanvragen moeten naar Ter Apel, met uitzondering van vreemdelingen die via Schiphol komen. Het dorp heeft last van overlastgevende asielzoekers, die onder andere winkeldiefstallen plegen. Ze komen voornamelijk uit veilige landen en maken weinig tot geen kans op asiel.

Uit de landelijke cijfers blijkt dat het aantal geregistreerde diefstallen en inbraken, gepleegd door asielzoekers, met 30 procent is toegenomen naar ongeveer 3.300 in 2019. Het aantal levensmisdrijven, zoals moord en doodslag, is toegenomen van 26 naar 32 vorig jaar.

Aangiftebereidheid hoger

Sinds mei 2019 zijn de zogenaamde ketenmariniers gestart in Ter Apel om de overlast van asielzoekers terug te dringen. Volgens Harry Stuulen van de ondernemersvereniging in Ter Apel zou de stijging daar ook mee te maken hebben.

'Het kan zijn dat de aangiftebereidheid hoger is geworden', zegt hij. Daardoor worden er meer winkeldiefstallen geregistreerd. 'De ketenmariniers zeggen tegen ondernemers dat je aangifte moet doen en ook wij zeggen dat. Daarnaast is er ook een regeling waarbij ondernemers gecompenseerd worden als er een winkeldiefstal wordt gepleegd. Daarvoor moet aangifte gedaan worden'.

Stuulen zegt dat de overlast al langere tijd 'stabiel hoog' is, maar spreekt niet direct over een merkbare toename.

Incidenten COA Ter Apel toegenomen

Ook bij de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) waren vorig jaar vaker incidenten. In 2019 overtraden bewoners vaker de huisregels, een stijging van 39 procent ten opzichte van 2018. Ook zijn verbale agressie en geweld gestegen met 32 procent.

Het aantal geregistreerde incidenten is ook gestegen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zegt Corina Deekens, unitmanager Noord van het COA. 'We vragen het COA-personeel om steeds meer te rapporteren', zegt ze. 'Soms denkt het COA-personeel dat dit niet nodig is, maar toch vragen we om het te melden. Als een bewoner bijvoorbeeld op de kamer rookt, dan is dat al het overtreden van de huisregels'.

Volgens haar is het alleen niet zo dat een stijging van de cijfers betekent dat personeel minder veilig kan werken: 'We krijgen steeds meer informatie over de doelgroepen die naar Ter Apel komen. Daarnaast is de samenwerking met de politie ook erg goed en doet ons personeel sneller aangifte bij de politie', zegt Deekens.