Meer rust op de ic, maar niet in het hoofd: 'Ik ben bang voor een tweede coronagolf'

Ze werkt nog altijd volgens het crisisrooster, maar met één dag per week meer vrij. 'Dat is fijn, dat geeft lucht.'

IC-verpleegkundige Marije Larmené werkte de afgelopen weken fulltime op de intensive care van het UMCG. Iedereen moest het maximale aantal uren draaien, ook de mensen met een kleiner contract. 'We hebben heel hard gewerkt.'

Die tijd ligt achter haar. Het coronavirus maakt minder slachtoffers en op de ic liggen inmiddels ook weer 'gewone' patiënten; mensen die er belanden na een ongeluk, reanimatie of na een operatie. Voor Marije Larmené is het 'heel fijn' om haar dagelijkse werk weer op te pakken.

Geen pak

Het grootste verschil? 'Dat je even geen pak aan hoeft! Dat is heel fijn. En het feit dat je even naar het toilet kan of even wat kan drinken. Met een pak aan moet je die momenten echt plannen.' Het werk is eigenlijk onvergelijkbaar, vertelt ze. 'Je ziet weer andere ziektebeelden, deze patiënten liggen er soms maar een dag. Je kan gesprekken hebben met patiënten die wakker zijn en opknappen. En er zit gewoon bezoek aan het bed.'

Moe

De afgelopen weken waren als een roes. 'Nu is er meer rust en nu merk je dat er best wat vermoeidheid naar boven komt. Je zat in een flow en dan ga je maar door.'

Wat ze meemaakte was heftig, maar ze heeft daar geen last meer van. 'We hebben heel zieke patiënten gezien, patiënten die overleden zijn, ook jonge mensen. Ik heb de telefoon bij het oor van patiënten gehouden die diep in slaap op hun buik aan de beademing lagen, zodat hun partner tegen ze kon praten. Dan hoor je hun emotie, dat heeft me heel veel gedaan. De slechtnieuwsgesprekken via skype ook. Maar daar heb ik toen veel over gesproken. Ik hoef er nu niet steeds aan terug te denken.'

Thuisfront

Marije heeft drie kinderen: twee jongens van 8 en 5 en een meisje van 2. De impact toen zij ineens fulltime moest werken, was groot. Haar man nam ouderschapsverlof op om thuis de boel te regelen. Terugkijkend begrijpt Marije Larmené eigenlijk nauwelijks hoe ze het allemaal voor elkaar hebben gekregen. 'Met de kinderen en thuisonderwijs; ik heb het wel als heel zware weken ervaren.' Voordeel was dat ze niet wist waar ze aan begon. 'Je wist niet hoe het zou verlopen, je ging er in mee. Achteraf denk ik wel: wat ontzettend knap. Het heeft ook wel wat moois gebracht, dat de rollen even omgekeerd waren thuis.'

Zorgen voor later

Maar nu ze weet hoe zwaar het is, komen de zorgen over de toekomst. 'Ik heb er echt een hard hoofd in. Alles gaat steeds meer open, mensen worden makkelijker. De zomervakantie komt eraan, mensen gaan massaal in Nederland op vakantie. Ik denk dat er een nieuwe golf komt.'

Larmené moet er niet aan denken. Ze is bang voor de gezondheid van haar familie, maar ook beroepshalve vreest ze wat er nog komen gaat. 'Ik hoop dit niet nog een keer op deze manier te moeten doen! En wanneer houdt het dan op? Elk jaar weer?'

Hoe verder?

Het ziekenhuis heeft haar al gevraagd of ze structureel meer uren wil gaan werken, want aan ic-verpleegkundigen is -ook los van coronadrukte- een tekort. Voorlopig lukt Larmené dat niet. 'Mijn man wil ook heel graag weer aan het werk om de achterstanden van de afgelopen weken weg te werken. Ik ga er na de vakantie nog eens naar kijken.'

Maar Marije Larmené houdt er ook rekening mee dat ze straks helemaal niets te kiezen heeft, als er in het najaar echt een tweede coronagolf komt. 'Moeten we dan weer honderd procent werken? Het geeft me een bezorgd gevoel.'

