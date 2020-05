Mark Diemers: ‘Ik wil graag naar FC Groningen toe’

‘Ik sta er heel enthousiast in’, zegt Diemers. ‘Dat heb ik ook aan de mensen van Fortuna Sittard aangegeven. Op dit moment kan ik alleen maar afwachten. Het ligt in ieder geval nog niet zo dicht bij elkaar als gisteren werd geschreven.’

Fantastische club

Zelf wil de middenvelder graag een contract tekenen bij FC Groningen, maar op dit moment staat hij nog langs de zijlijn. ‘Er is veel interesse voor me, maar mijn voorkeur ligt bij een Nederlandse club. Ik vind Groningen een fantastische club, maar ik kan nu alleen maar stilzitten.’

Niet in gesprek

Volgens bronnen spraken Fortuna Sittard en FC Groningen vorige week voor het laatst met elkaar. ‘Gisteren kwam ineens in de media dat we maandag nog onderhandeld hadden met Fortuna’, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. ‘Dat heeft me wel gestoord, omdat we maandag een hele zware dag hebben gehad bij FC Groningen. Op dit moment zijn we dan ook niet in gesprek.’

Problemen

Die zware dag van FC Groningen kreeg Diemers ook mee vanuit Limburg. ‘Ja dat heb ik zeker meegekregen’, reageert de Leeuwarder.

‘Ik heb alles gezien en gelezen maandag. Veel clubs zitten op dit moment in geldproblemen en ik snap die problemen ook heel goed. Dat betekent dat op dit moment ook niet het onderste uit de kan te halen is. Maar dat is in deze situatie ook logisch. Als speler moet je op dit moment ook meedenken. Ook bij Fortuna denken we op dit moment mee met de club, dat is iets wat de club ook verdient.’

Mark Diemers in duel met Jens Toornstra (Foto: OrangePictures)

‘We vinden Diemers zeker een interessante speler’, vervolgt Fledderus. ‘Wij moeten op dit moment gewoon heel goed kijken naar wat we wel, maar ook naar wat we niet kunnen doen. Het is ook zeker niet zo dat Diemers de enige optie is op dit moment. Mocht het niet lukken dan schakelen we door.’

Vraagprijs

Beide clubs liggen op dit moment nog ver uit elkaar, aangezien Fortuna een behoorlijke vraagprijs voor de ervaren speler vraagt. ‘Ik ga niet op bedragen in’, zegt Fledderus resoluut.



Campagne

Woensdag is FC Groningen begonnen met de campagne ‘laat ons weer eens juichen’, waarmee de club uiteindelijk zoveel mogelijk mensen aan zich probeert te binden.

‘Dat is ook iets wat op dit moment meespeelt’, volgens Fledderus. ‘Wellicht kan het succes van die actie ook weer bepalen of een speler als Diemers voor ons haalbaar is. We wedden in ieder geval niet op één paard op dit moment’, besluit de technisch directeur van FC Groningen.



Lees ook:

- Inktzwarte dag voor FC Groningen: 11 gedwongen ontslagen