Onverbeterlijke dief slaat toe in Leeuwarden en Groningen

Een 50-jarige man en tevens oud-Stadjer moet voor vier winkeldiefstallen in Leeuwarden en een inbraak in Groningen een celstraf van zeven maanden uitzitten. Daarnaast is hem een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd.

De man woont sinds kort in Leeuwarden en heeft een flink strafblad. Hij kreeg tot drie keer toe een ISD-maatregel, een twee jaar durende opname in een kliniek voor veelplegers, opgelegd. 'Heeft u daar niets van geleerd?', vroeg de rechter. De man gaat telkens weer de fout in, door foute vrienden en verslavingsproblematiek, zegt hij zelf.

Inbraak in Stad

De man ontkende drie van de vier winkeldiefstallen die hij in februari in Leeuwarden pleegde. Op camerabeelden was te zien dat hij goederen in en uit zakken deed. De rechter vond alle vier winkeldiefstallen bewezen. De verdachte bekende wel de inbraak op 11 oktober in de Hoornsemeer Bar in Groningen. 'Moest wel ja, mijn dna zat op het glas', zei hij. De ruit was met een putdeksel vernield.

Hij deed de inbraak niet alleen, maar over de medeverdachte wilde hij niets kwijt. De mannen maakten geld en een fles Berenburg buit. Ze lieten een ravage achter. Schade: ruim tweeduizend euro. Dit bedrag is door de verzekering vergoed.