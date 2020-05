Coronavirus kost banen bij Thermen Bad Nieuweschans, petitie voor eerdere heropening

Volgens de eigenaar gaat het om 'serieuze aantallen' als de overheid niet snel met een noodpakket over de brug komt.

'Alles staat nu in het teken van overleven', zegt directeur Fabian Dolman van Quality Wellness Resorts (QWR), de eigenaar van het Groningse compex.

25.000 handtekeningen

De branche luidt de noodklok nu zij van het kabinet te horen kreeg dat sauna's tot 1 september dicht moeten blijven vanwege het virus. Voorzitter Jos Keizer van de Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellness bedrijven (VNSWB) is een petitie gestart voor eerdere heropening op 1 juni. Deze is inmiddels ruim 25.000 keer ondertekend.

Dolman hoopt met de actie de druk op de politiek te verhogen om de beslissing te heroverwegen. In zijn vier wellness-resorts (Bad Nieuwschans, Bussloo, Berendonck en Soesterberg) werken in totaal duizend mensen, waarvan 220 in Bad Nieuweschans.

'Dit heeft enorme consequenties voor onze mensen. Het zou helpen als de overheid met ons in gesprek wil over de mogelijkheden om eerder open te kunnen. Dat kan veel banen schelen en dan praat je niet over tientallen', zegt Dolman.

Eerste bedrijven failliet

Resorts hebben het moeilijk doordat het een kapitaalintensieve branche is. 'Bijna de helft van de omzet gaat op aan vaste lasten, zoals energiekosten, personeel en onderhoud. Als bedrijven pas op 1 september open kunnen, zijn ze bijna een halfjaar dicht geweest. Welke organisatie kan nog bestaan na een halfjaar sluiting? Dat is idioot', zegt Keizer, tevens oud-directeur van het vroegere Fontana Bad Nieuweschans

De eerste bedrijven zijn inmiddels al failliet. 'Vanmorgen kreeg ik bericht van een bedrijf op de Veluwe. Ook in Brabant en Gelderland moeten bedrijven sluiten. Het doet me echt heel zeer dat het ook in Bad Nieuweschans nu moeilijk gaat', zegt Keizer.

De 130 Nederlandse sauna- en wellnessbedrijven hebben jaarlijks 600 miljoen euro aan omzet. Dolman pleit voor een noodpakket van 200 miljoen euro als de openingsdatum daadwerkelijk 1 september wordt. 'Dat is nodig om onze branche te laten blijven bestaan. Als dat niet gebeurt, komt er een stroom aan faillissementen die zijn weerga niet kent.'

Strenge maatregelen

Dolman hoopt de sauna's op 1 juli te mogen heropenen, als ook de sanitaire voorzieningen in recreatieparken en restaurants tot honderd mensen weer open mogen. De branche heeft protocollen vastgesteld om de veiligheid te waarborgen. Zo moeten bezoekers vooraf reserveren en krijgen zij een intake-gesprek met vragen over gezondheid. 'We hopen op die manier in ieder geval weer kostendekkend te kunnen draaien.'

Volgens de Rijksoverheid wordt het coronavirus niet verspreid via zweet. Volgens Keizer is een bezoek aan de sauna daarom veilig, als iedereen tenminste anderhalve meter afstand houdt. 'Onderzoek toont aan dat het virus doodgaat bij temperaturen boven de 70 graden. Daarnaast draagt sauneren juist bij aan een goede weerstand, dus wij snappen niet waarom sauna's dicht moeten blijven.'

Thermaalbad mogelijk eerder open

Ondertussen werkt Dolman aan de heropening van het thermaalbad in Bad Nieuweschans, nu zwembaden wel weer open mogen. Hij is hierover in overleg met de Veiligheidsregio Groningen. 'In Bussloo heb ik al akkoord gekregen om een deel van de faciliteiten te openen. Dat geeft goede hoop dat ook Groningen daaraan meewerkt.' Het hotel, de beautysalon en de kapper zijn inmiddels al wel open.

QWR had een investeringsplan van twintig miljoen voor de komende vijf jaar voor Thermen Bad Nieuweschans. Een deel daarvan is al besteed aan de bouw van drie nieuwe sauna's en de vernieuwing van de entree. Verdere investeringen zijn door het coronavirus on hold gezet:

'Alle miljoenen van de bank gebruiken we nu om onze kosten te kunnen betalen. Die zullen ooit weer terugbetaald moeten worden. Daarom willen we eerst een versnelde opening met een goed protocol en daarnaast een noodfonds voor kostencompensatie', zegt Dolman.

Handtekeningen naar ministerie

Keizer en Dolman hopen op korte termijn te kunnen praten met staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken en Klimaat. Dan willen ze de handtekeningen van de petitie aan haar overdragen.

