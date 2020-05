Hoe langer we afstand moeten houden, des te groter wordt onze huidhonger

De coronaregels schrijven voor: houd afstand om de verspreiding van het virus tegen tegen te gaan. Maar de ' huidhonger' neemt daardoor steeds meer toe en dat is in zeker opzicht net zo schadelijk, zegt psycholoog-seksuoloog Irma van Steijn.

De term 'huidhonger' bestaat al heel lang, legt Van Steijn uit. Er is al veel onderzoek naar gedaan. In het kort komt erop neer dat ieder mens behoefte heeft aan fysiek contact, van jongs af aan. 'Een kind dat te weinig door zijn ouders liefkozend wordt aangeraakt, loopt kans op een ontwikkelingsachterstand.'

Zachtaardiger

Knuffelen is dus goed. Maar 'huidhonger' is meer dan dat. Ook andere fysieke aanrakingen, zoals een high five op het sportveld, kunnen voor dat broodnodige prettige gevoel zorgen. 'Dit gevoel wordt veroorzaakt door het 'verbindingshormoon' oxytocine', legt Van Steijn uit. 'Bij een aangenaam fysiek contact komt er meer van dit hormoon vrij in je bloed. Je voelt je prettiger, ook omdat het stresshormoon cortisol omlaag gaat.'

Oxytocine is het hormoon dat het lichaam van een vrouw in grote hoeveelheden aanmaakt als ze aan het bevallen is. Maar ook mannen, die pas vader zijn geworden en naar hun kind kijken, maken dit hormoon aan, legt Van Steijn uit. 'Je wordt er zachtaardiger van, je kunt veel meer hebben.'

Korte lontjes

Als je je niet prettig voelt, bijvoorbeeld door het achterwege blijven van fysieke aanrakingen, neemt juist het stresshormoon in je bloed toe. En dat merkt Van Steijn momenteel dagelijks in haar praktijk in Leeuwarden. 'In de eerste weken na de uitbraak van de coronacrisis was het heel rustig. Maar nu merk ik de gevolgen steeds meer. Als je thuis de hele dag op elkaars lip zit en je kunt de deur niet uit, dan nemen de spanningen toe. Mensen raken elkaar niet meer aan, de stress neemt toe en de lontjes worden kort.'

Oogcontact

Als fysiek contact er even niet in zit, is er een andere manier om het verbindingshormoon aan te maken: door oogcontact. Van Steijn: ' Als een stel bij mij in de spreekkamer elkaar zit af te branden, dan geef ik wel eens de opdracht een half uur niks te zeggen en elkaar alleen maar in de ogen te kijken. Zo krijgen mensen weer echt contact met elkaar'.

Irma van Steijn - psycholoog-seksuoloog: Groet elkaar met een knikje of een gebaar, zodat je even oogcontact hebt

Dat oogcontact is in het maatschappelijk verkeer ook belangrijk, juist nu we minstens anderhalve meter bij elkaar vandaan moeten blijven, zegt Van Steijn. 'Op smalle paadjes doen mensen hun best afstand te houden als ze elkaar passeren. Maar daarbij vermijden ze ook heel vaak oogcontact, alsof de ander melaats is. Dat zorgt weer voor dat onprettige gevoel.' De psycholoog heeft een simpele oplossing: 'Groet elkaar met een knikje of een gebaar, zodat je even oogcontact hebt. Dat is fijner voor iedereen.'

Verpleeghuis

Als er één plek is waar de verplichting om maatschappelijk afstand te houden botst met de menselijke behoefte aan fysiek contact, dan is het wel het verpleeghuis. Van Steijn: ' Ik begrijp dat er een bezoekverbod is ingesteld om het coronavirus buiten de deur te houden. Maar eigenlijk ben ik het er niet mee eens. In een verpleeghuis wonen mensen gemiddeld zes tot negen maanden, voordat ze dood gaan. De laatste periode van je leven doorbrengen zonder dat je je familie kan aanraken? Als mijn moeder nu in een verpleeghuis zou wonen, zou ik haar weghalen. Dan maar wat eerder dood door corona, maar wel 'in verbinding'.

Daten in coronatijd

De boodschap is duidelijk: huidhonger dient te worden gestild, anders wordt een mens ongelukkig. Maar wie nu geen partner heeft en dat wel wil, moet die in deze coronatijden wel of niet daten? Van Steijn: ' Gewoon doen. Je kunt het eerst beperken tot oogcontact, maar als je elkaar leuk vindt, zeker ook gaan knuffelen. Als is het misschien wel verstandig dit voorlopig alleen met elkaar te doen, en niet met iemand anders.'