Tweede Kamer gaat weer fysiek debatteren over Groningen

De afgelopen twee maanden is in politiek Den Haag vrijwel alleen over corona gedebatteerd, maar er is vanaf nu ook weer ruimte voor andere debatten. De Tweede Kamer wil daarom nog deze maand in gesprek over de situatie in het aardbevingsgebied in Groningen.

CDA-Kamerlid Agnes Mulder vroeg eind april al een debat aan en kreeg daarvoor een meerderheid. Door corona heeft het nog niet eerder plaats kunnen vinden.

Eén van de eersten

‘Ik kreeg op een gegeven moment de indruk dat er na het meireces meer ruimte zou komen voor andere debatten’, zegt Mulder. ‘Ik vind dat Groningen dan als één van de eersten moet.’

Ze verwijst onder meer naar het advies om vanwege corona zoveel mogelijk thuis te blijven. ‘Dat is in Groningen heel moeilijk en daar moeten we het over hebben, maar ook over hoe het gaat met de schadeafhandeling en de versterking.’

Het werd tijd

De afgelopen twee maanden werd er door corona eigenlijk alleen schriftelijk overlegd over de gaswinning. Kamerleden stellen op papier hun vragen en krijgen enkele weken later op papier een reactie van de minister. Binnenkort worden de antwoorden van het meest recente schriftelijke overleg verwacht.

‘Het is toch anders, want je kunt niet doorvragen en dat kan bij een debat met interrupties wel’, aldus Mulder. ‘Het werd tijd dat we het hier weer over gaan hebben.’

Next best thing

Het wordt geen groot debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer, maar een zogenoemd notaoverleg. Dit omdat er vanwege corona nog altijd vrijwel geen plenaire debatten worden gehouden.

‘Dit is gezien de situatie the next best thing’, zegt griffier Dennis Nava van de Tweede Kamer. Hij geeft aan dat er qua mogelijkheden vrijwel geen beperkingen zijn. ‘Kamerleden kunnen gewoon de minister bevragen of moties indienen.’

Het is de bedoeling dat het debat op 27 mei gehouden wordt.