Overzicht: deze zwembaden zijn vanaf vandaag weer open

Veel zwembaden in de provincie Groningen openen vandaag weer hun deuren. Hier kun je zien in welke zwembaden je al terecht kunt en op welke je nog moet wachten.

Alle zwembaden moeten eerst voldoen aan de richtlijnen die zijn vastgelegd in de nieuwe zwembadprotocollen. De gemeenten en Veiligheidsregio bekijken vervolgens of het zwembad aan die eisen voldoet. Daarom gaat er vaak tijd overheen en zullen zwemmers nog even geduld moeten hebben.

Op welke manier mag je zwemmen?

Het verschilt per zwembad wat wel en niet kan. De meeste zwembaden beperken zich tot het 'ouderwetse baantjes trekken', waarbij vooraf een baan gereserveerd moet worden. Soms worden ook de zwemlessen en groepsactiviteiten zoals aquajoggen weer opgestart, maar dat is bij elk zwembad anders.

Recreatief zwemmen is, met de anderhalvemeterregels in acht nemend, tot nu toe onmogelijk. Dat is voor een groot deel van de buitenzwembaden ook de reden om voorlopig nog niet open te gaan.

Overzicht: wat is open en wat (nog) niet?

Alle zwembaden in de provincie, per gemeente gesorteerd:

Gemeente Delfzijl

De Dubbelslag Delfzijl: 16 mei open

Gemeente Groningen

Helperzwembad Stad: 18 mei open

Zwembad de Parrel Stad: 18 mei open

Zwembad Kardinge Stad: 18 mei open

Zwembad Scharlakenhof Haren: Streven is 18 mei

Openluchtbad de Blinkerd Ten Boer: Op z’n vroegst 1 juni

Natuurbad Engelbert: 1 juli open

Openluchtbad De Papiermolen Stad: half juni, mogelijk eerder

Openluchtbad Hoogkerk: Nog onbekend

Gemeente Het Hogeland

De Breede Warffum: 16 mei

De Dinge Uithuizen: 16 mei

De Hoge Vier Winsum: 1 juni open

De Beemden Bedum: 1 juni open

Zwembad De Marne Leens: 30 mei

Gemeente Loppersum

KP Zijlbad Loppersum: Voorlopig dicht

Zwembad Middelstum: Voorlopig dicht

Gemeente Midden Groningen

De Kolck Meeden: Voorlopig dicht

De Tobbe Slochteren: Voorlopig dicht

Zwembad Sportcentrum De Kalckwijk Hoogezand: Deels geopend, voor banenzwemmen, ouder en kind zwemmen en recreatief zwemmen voor de jeugd t/m 12 jaar in het bezit van een zwemdiploma

Gemeente Oldambt

De Hardenberg Finsterwolde: 18 mei open

Zwembad De Watertoren Winschoten: 18 mei open

De Ringberg Scheemda: Voorlopig dicht

Gemeente Stadskanaal

De Horsten Musselkanaal: 12 juni open

Zwembad Noord Stadskanaal: Nog onbekend

’t Vlasmeer Onstwedde: Nog onbekend

Gemeente Veendam

Subtropisch Zwembad Tropiqua Veendam: 18 mei open

Gemeente Westerkwartier

De Woldzoom Doezum: 2 juni open

De Griffioen Grijpskerk: 2 juni open vrij zwemmen voor jeugd tot en met 12 jaar; Ouder dan 12 jaar: dan reserveren

Eekeburen Oldekerk: Voorlopig dicht

De Wotterwille Marum: Nog onbekend

Zwembad Electra: Nog onbekend

Zwemcentrum Zuidhorn: Nog onbekend

Zwemkasteel Nienoord Leek: 16 mei open voor zwemles, groepen en banen. Recreatief zwemmen nog onbekend.

Gemeente Westerwolde

Parc Emslandermeer Vlagtwedde: Open

Barkhoorn Sellingen: 1 juni

Moekesgat Ter Apel: 1 juni